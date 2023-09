Fuera de Copa Davis y sin el número uno: la potente autocrítica de Carlos Alcaraz tras ser eliminado del US Open

Carlos Alcaraz está fuera del US Open. El número uno del ranking ATP sufrió una dura derrota ante Daniil Medvedev (3°) y quedó eliminado a un paso de la final del último Grand Slam del año, donde el ruso se medirá ante Novak Djokovic (2°).

El español sacó grandes resultados de la gira norteamericana, pero no logró hacerse con ningún título. Evidentemente, no pudo revalidar lo hecho durante el año pasado en Flushing Meadows. En ese sentido, su balance no ha sido el mejor. Y es que cederá su posición en la cima de la clasificación mundial a manos de Nole, que retomará el cetro como el mejor tenista del orbe tras finalizar el certamen, independientemente del resultado.

Luego de caer ante Medvedev, el murciano se refirió al resultado y realizó una potente autocrítica: “La lección es que no puedo desaprovechar oportunidades y no puedo tener la desconexión que tuve a partir del tie break del primer set si quiero ganar más Grand Slam y ser de los mejores. No fui lo suficiente maduro para manejar este tipo de partidos”, señaló el hispano.

“Él jugó un partido realmente fantástico. Ahora soy un mejor jugador para encontrar soluciones cuando el partido no va en la dirección correcta para mí. Pero después de este partido, voy a cambiar de parecer. No soy lo suficientemente maduro para manejar este tipo de partidos, tengo que aprender. Siempre quiero mejorar y ser mejor. Se aprende más de las derrotas que de las victorias. Tengo que analizar lo que he hecho mal para lo que venga. La temporada sigue y hay grandes torneos por delante”, complementó.

Además, con una cuota evidente de honestidad, valoró lo hecho por Medvedev: “Me hubiera encantado jugar la final con Djokovic, pero Medvedev se lo merece más que yo. Me sorprendió su juego, estuvo mejor que yo y no pude superarlo”.

Finalmente, Alcaraz tomó una dura determinación sobre su presencia en Copa Davis. El murciano renunció a participar en la fase de grupos de las Finales. ¿Su reemplazo? Albert Ramos Viñolas (88°). Entre el 12 y el 17 de septiembre, en Valencia, España se medirá con Serbia, República Checa y Corea del Sur buscando un pasaje para los cuartos de final del certamen.

“Me hacía mucha ilusión jugar por la Davis en Valencia, pero tengo que escuchar a mi cuerpo después de una gira muy larga. Necesito parar y descansar, físicamente y mentalmente. El calendario es muy exigente, todavía queda mucha temporada, y ahora me toca recargar fuerzas. ¡Mucha suerte al equipo español! ¡Os estaré apoyando con fuerza! ¡Vamos!”, señaló el español a través de sus redes sociales.