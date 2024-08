“Fuimos a La Moneda”: Sebastián Beccacece revela los motivos que comenzaron a cimentar el quiebre con Jorge Sampaoli

Sebastián Beccacece ha asumido hace algunos días un nuevo desafío. El ex ayudante técnico de Jorge Sampaoli en la Roja, tras su paso por el fútbol argentino y español se transformó en el nuevo técnico de la selección de Ecuador.

Ahora, en una entrevista en el programa Clank Media, conducido por Juan Pablo Varsky, comentó cómo fue su relación laboral y personal con Jorge Sampaoli y Marcelo Bielsa.

Sobre el primero, en el momento en el que Chile consiguió la Copa América de 2015 contra Argentina, expuso que celebró con la Roja pese a vencer a la Albiceleste. Y en su paso por Chile comenzó a quebrarse su relación con Jorge Sampaoli “Yo soy enfermo de Newell’s y cada vez que jugué contra ellos les quise ganar. Es antipopular decirlo, pero (más importante) es el compromiso con tu profesión y los jugadores. Jorge (Sampaoli) no fue a festejar y lo declaró. Yo fui a la Casa de La Moneda con los jugadores y por respeto a los futbolistas. Para mí, corresponde ese respeto con quien vos estás, más allá del amor a tu país, que no lo va a cambiar un partido de fútbol. No creo que tu país sea una selección, es otra cosa, tus raíces, tu barrio, tus viejos. Yo hasta tengo tatuado el escudo de Argentina”, dijo.

Luego agregó que “tuve con Jorge 13 años de hermandad, de disfrute y de cariño. Es alguien completamente diferente a esta imagen que se instaló. Es un Jorge más divertido, alegre, creativo, espontáneo. Él es el padrino de Agus, mi hija más grande. Compartimos vacaciones y 13 años de vida”.

“Los dos empezamos muy abajo. Jorge es un kamikaze que dirigió Casildense, luego a Argentino de Rosario en 1997. Después tuvo esta aventura en 2002, en el Chiclayo y después aparece Sport Boys. Casi todo el profesionalismo lo hicimos juntos. Lo disfruté mucho y crecimos juntos. Los dos tenemos una gran admiración por Marcelo (Bielsa) y ahí hay un punto de encuentro. Fue una combinación muy linda”, remarcó.

Además, el exentrenador de Universidad de Chile recordó una gran anécdota con Marcelo Bielsa. “Me llama Marcelo y nos pone a ver todo lo que eran los chicos de Sub 20 de ese Chile que sale tercero, pero yo nunca sabía para qué (nos convocó) entonces fueron dos semanas de ver fútbol y siempre hablar de fútbol. De repente pasaba por ahí y preguntaba, ‘¿usted qué opina de esto y esto y lo otro?’, y bueno uno iba comentando y desarrollando”, recordó.

El argentino agrega que “fue para mí una etapa muy linda y apasionante, por un lado, un examen, y por otro, un curso intensivo para uno poder capitalizarlo. A través del poder de su palabra y de su análisis uno siempre también incorpora y va absorbiendo”.

Por último, indicó que “cuando procesas la información y la pusiste en experiencia en el campo, ahí creo que por lo menos la parte del análisis o de concepto que iba relacionando con el juego mismo, entonces iba afianzando el contenido. Marcelo tiene eso, de ver ‘qué voy a aprender mañana’, entonces uno ya va con esa expectativa, esa ilusión, esas ganas, ese deseo de hacer las cosas. Estuve así cinco años”, cerró.

Su trabajo en Ecuador

Por otro lado, Sebastián Beccacece dio a conocer algunos detalles sobre el proceso que inicia en el banco de Ecuador. “Son jugadores que ilusionan, son una camada que hoy están jugando muchos de ellos en Europa con grandes entrenadores; Chelsea, Leverkusen, Brighton. También se están abriendo espacio en Bélgica”.

También resaltó lo realizado por el ex entrenador de la sub 20 ecuatoriana, Jorge Célico: “creo que hay un trabajo que se viene desarrollando desde (Jorge) Célico, (Gustavo) Alfaro. También hay trabajo a nivel de clubes como Independiente del Valle, Liga de Quito, Emelec y Barcelona”.

“En este proceso que hablamos, seguiremos buscando crecimiento y evolucionando. Esperemos se pueda dar”, concluyó.