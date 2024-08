Finalista con Crovetto dispara contra París 2024 y exige una disculpa acusando un grave error que le quitó la medalla de oro

En los Juegos Olímpicos de París 2024 la chilena Francisca Crovetto se transformó en la primera mujer en conseguir la medalla de oro para el país en la definición del tiro skeet. En la oportunidad llegó a la definición por el oro junto a la británica Amber Jo Rutter, quien reclamó que una mala decisión de los jueces la privó de seguir en la competencia.

Ahora, con un poco más de calma, expresó su parecer sobre la situación, exigiendo disculpas por lo sucedido.

“Ha habido miles de comentarios e imágenes compartidas de mí acertando claramente mi último tiro en el desempate del partido por la medalla de oro. Debido a una mala e incorrecta decisión de los tres árbitros, me negaron la oportunidad de continuar en el desempate y la oportunidad de ganar el oro olímpico”, comenzó escribiendo la británica en Instagram.

“Después de la negatividad que sentí por haberme contagiado de Covid antes de Tokio 2020 y de que los Juegos se convirtieran en un estado mental tan malo para mí, he dicho en muchas entrevistas que realmente no quería dejarme arrastrar por la negatividad de lo que podría haber sido...”, continuó.

“Sin embargo, después de haber estado sentado leyendo tantos de sus comentarios con evidencia fotográfica clara de que acerté en el objetivo, siento que no solo me debo a mí mismo sino a toda la comunidad de tiro destacar y abordar el asunto. Todos los atletas, especialmente en los Juegos, merecen competir en un campo de juego justo. Ya sea a través de un arbitraje experimentado y excepcional, o de nuevas tecnologías como el VAR que siempre hemos tenido en funcionamiento anteriormente en las competiciones de la ISSF”, resaltó.

A su vez, apuntó que “en este momento, no puedo imaginar que se haga mucho, y eso no es lo que estoy buscando. Sin embargo, creo que es necesario asumir cierta responsabilidad y pedir disculpas por la decisión incorrecta que, en última instancia, me costó la oportunidad de ganar una medalla de oro olímpica. Además, es necesario elaborar un plan para evitar que algo así vuelva a suceder en el futuro”.

“Hubo varias ocasiones durante el último día en las que otros tiradores tuvieron una experiencia similar a la mía y estoy segura de que tengo los mismos sentimientos que yo”, agregó.

Luego expresó que “espero utilizar esta plataforma que tengo ahora para intentar provocar un cambio en nuestro deporte. Estamos en un nivel de élite y creo que estos errores ni siquiera deberían ser una posibilidad. Espero que podamos trabajar juntos, atletas, entrenadores y árbitros, para crear algo mejor”.

“Esto no me ha quitado nada de mis Juegos, honestamente no tenía expectativas; para ser completamente honesta, no creía que pudiera superar el primer día con la pequeña preparación tanto física como mental”, dijo.

“Ahora es el momento de ser madre y esposa nuevamente, disfrutar de la vida con un toque de plata”, cerró.