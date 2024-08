¿Qué reclama? El origen de la dura queja de la rival de Crovetto por el oro que exige una disculpa de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 quedaron el la historia del deporte chileno. En esta edición Francisca Crovetto se transformó en la primera chilena en conseguir una medalla de oro, superando la actuación de Marlene Ahrens, quien hasta la cita parisina era la única mujer en colgarse una presea al cuello.

Claro que mientras el país se vestía de celebración, la otra protagonista de la final del tiro skeet, la británica Amber Jo Rutter, terminó descargando su furia contra los jueces, pues no le dieron como válido la rotura de uno de los platos.

Las quejas vinieron justo después de los disparos. Allí se le pudo ver de inmediato haciendo gestos con las manos, exigiendo que se le contabilizaran como válidos ambos platos, pero estos no cambiaron la determinación.

Tras dicho instante, y una vez consolidado el triunfo de Crovetto, Rutter comentó lo sucedido. “Creo que di en el blanco con mi último tiro, pero desgraciadamente el árbitro no lo vio así. Así es el deporte, por desgracia. Pero el nivel es tan alto en estas finales que las otras medallistas también se lo merecen”, aseguró.

También hizo un llamado potente a cambios en el reglamento olímpico: “Es muy importante que el deporte cuente con esta tecnología porque es accesible, por lo que deberíamos usarla. Pero no voy a permitir que un objetivo como ese me quite mi momento. Estoy muy orgullosa de haber ganado una medalla de plata, algo que ni siquiera pensé que sería posible”, lanzó.

Claro que su entrenador, Richard Brickell, fue más tajante. “Está claro que fue un golpe. Todos los entrenadores sabían que fue un golpe, todos en el estadio sabían que fue un golpe y todos en casa sabían que fue un golpe. Desafortunadamente, los únicos que no lo sabían eran los jueces”.

El momento también fue destacado por la prensa británica donde hablaron derechamente de un “robo” en contra de su representante. “Amber Jo Rutter fue ROBADA en la tanda de penaltis por la medalla de oro mientras las repeticiones muestran el error de los jueces ‘incompetentes’ en los Juegos Olímpicos de París”, escribió The Sun.

The Independt por su parte expuso: “Amber Rutter debe conformarse con la plata tras un polémico desempate a muerte súbita”.

Exigiendo disculpas

Este martes, Amber Jo Rutter volvió a referirse sobre la situación que le significó quedarse con la medalla de plata a través de su cuenta de Instagram, donde exigió disculpas por parte de la organización de París 2024.

“Ha habido miles de comentarios e imágenes compartidas de mí acertando claramente mi último tiro en el desempate del partido por la medalla de oro. Debido a una mala e incorrecta decisión de los tres árbitros, me negaron la oportunidad de continuar en el desempate y la oportunidad de ganar el oro olímpico”, comenzó escribiendo la británica en Instagram.

“Después de la negatividad que sentí por haberme contagiado de Covid antes de Tokio 2020 y de que los Juegos se convirtieran en un estado mental tan malo para mí, he dicho en muchas entrevistas que realmente no quería dejarme arrastrar por la negatividad de lo que podría haber sido...”, continuó.

“Sin embargo, después de haber estado sentado leyendo tantos de sus comentarios con evidencia fotográfica clara de que acerté en el objetivo, siento que no solo me debo a mí mismo sino a toda la comunidad de tiro destacar y abordar el asunto. Todos los atletas, especialmente en los Juegos, merecen competir en un campo de juego justo. Ya sea a través de un arbitraje experimentado y excepcional, o de nuevas tecnologías como el VAR que siempre hemos tenido en funcionamiento anteriormente en las competiciones de la ISSF”, resaltó.

A su vez, apuntó que “en este momento, no puedo imaginar que se haga mucho, y eso no es lo que estoy buscando. Sin embargo, creo que es necesario asumir cierta responsabilidad y pedir disculpas por la decisión incorrecta que, en última instancia, me costó la oportunidad de ganar una medalla de oro olímpica. Además, es necesario elaborar un plan para evitar que algo así vuelva a suceder en el futuro”.

“Hubo varias ocasiones durante el último día en las que otros tiradores tuvieron una experiencia similar a la mía y estoy segura de que tengo los mismos sentimientos que yo”, agregó.

Luego expresó que “espero utilizar esta plataforma que tengo ahora para intentar provocar un cambio en nuestro deporte. Estamos en un nivel de élite y creo que estos errores ni siquiera deberían ser una posibilidad. Espero que podamos trabajar juntos, atletas, entrenadores y árbitros, para crear algo mejor”.

“Esto no me ha quitado nada de mis Juegos, honestamente no tenía expectativas; para ser completamente honesta, no creía que pudiera superar el primer día con la pequeña preparación tanto física como mental”, dijo.

“Ahora es el momento de ser madre y esposa nuevamente, disfrutar de la vida con un toque de plata”, cerró.