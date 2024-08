“No he pensado que mi vida va a cambiar; y tampoco quiero que sea así”: diez reflexiones de Francisca Crovetto, la nueva leyenda de Chile

Francisca Crovetto llegó a Santiago este domingo. La ganadora de la presea de oro en tiro skeet aterrizó en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y una multitud la estaba esperando. La deportista nacional arriba al país en condición de heroína. Por lo mismo, este lunes a las 12 horas visitaría al Presidente Gabriel Boric en La Moneda, junto a Yasmani Acosta, el ganador de la medalla de plata en lucha grecorromana.

Este domingo, la heroína chilena concedió una entrevista a El Deportivo. Acá recopilamos sus mejores reflexiones.

-“En los Juegos Panamericanos me fue súper, mi vida continuó un poco más distinta, no sé, la gente empezó a reconocerme un poco más en la calle, pero mi vida... me gusta mucho mi vida normal, soy muy de la cotidianidad y soy muy casera. Pero sí sentía que esto podía tener una repercusión mayor. No le he tomado aún el peso, no he pensado que mi vida vaya a cambiar. Y tampoco quiero que sea así. Me encanta mi vida, me encanta mi gente y quiero seguir siendo la Francisca de siempre. Pasó algo bacán en el mundo del deporte y estoy feliz, pero... la vida también sigue y si me hubiese ido mal, seguiría también”

-“¿Mi futuro? Lo imagino con la incertidumbre que nos trae a todos los seres humanos el futuro porque no sabemos qué va a pasar y con la firme convicción y voluntad de atesorar cada momento que está sucediendo hoy sin querer anticipar lo que venga, como viviendo cada día a la vez, como también lo hice antes de llegar a este oro olímpico.

Crovetto está en lo más alto de la historia del deporte nacional. Foto: Santiago Bahamonde - COCh

-“Yo siento que el deporte femenino ha ido ayudando a emparejar la cancha y a demostrarle a las mujeres chilenas que uno puede soñar con ser levantadora de pesas, hacer karate, jugar balonmano, fútbol. Después de lo que hizo Marlene Ahrens, tantos años después una mujer chilena se volvió a subir a un podio olímpico y esta vez ganando un oro, quiere decir que las mujeres y que los seres humanos en general pueden. Que nada es imposible”

-“¿Tener un hijo que me vea luchando por una medalla? Sí, me encantaría, es nuestro objetivo. Es difícil en términos logísticos porque Chile está muy lejos de todo. En el tiro, la mayoría de las competencias están en Europa y Asia, entonces tenemos que tomar muchos aviones son muchas horas de jet lag. Ahí las europeas tienen ventaja, pueden llegar a las competencias en auto o tras vuelos cortos, o dejan unos días a los hijos con el marido. Viajar con guagua lo hará todo más complicado, pero eso no quiere decir que no se pueda. También las gringas son mamás y medallistas olímpicas. Los Ángeles ya está más cerca que París en términos de distancia y ya tengo a toda mi familia y amigos que van a querer ir a verme intentar defender un título olímpico. No me queda otra que tener guagua y clasificar (risas)”

-”¿Miedos a ser mamá? Sí que existen, porque cambia totalmente la rutina como deportista de alto rendimiento. Durante décadas he estado súper enfocada en lo que yo necesito, en lo que a mí me hace bien, y ahora habrá otra persona que va a depender de mí y que ya no voy a ser la prioridad ni el centro de atención. Encontrar ese equilibrio será un gran desafío. Tengo muy buenas amigas que fueron deportistas y que son mamás, y que me dicen que la maternidad te ayuda a entender la vida desde otro panorama y que finalmente es un plus a la hora de vivir de la competencia. Confío en eso. Con Juan lo haremos en familia y en equipo.

-”Creo que nos da una tribuna gigantesca a todas mis compañeras. Ya se había pavimentado un poco el camino con lo que ha hecho Kristel Köbrich, la Vale Toro, la Pepa Moya, la Pau Vega de tenis que mesa que ya ha estado en varios Juegos. Hace que vayamos acortando la brecha y ganando cobertura, porque eso es tremendamente importante. Lo que no se comunica no se conoce, y es bueno que la gente sepa que existe el deporte femenino y que las niñas no solo tienen que hacer gimnasia y natación artística”.

-“¿Si el tiro skeet es de elite? Yo diría que no. Hay que entender que hay muchas personas que les gusta la caza de tórtolas y perdices en la época de cacería que es de abril a agosto. Y cuando la temporada se termina, quieren seguir apretando el gatillo y oliendo la pólvora. Así pasan a disparar los platillos y ya dejan de cazar, o bien lo reservan para alguna salida de fines de semana. Entonces es un deporte que en los campos de Chile está siempre presente, gente que tiene la máquina que lanza los platos y disparan sin necesariamente tener una cancha de tiro como la que vemos en París. También es cierto que es un deporte caro, además de la escopeta necesitas los platos y los cartuchos y cada insumo no es reutilizable”.

-”Ahora es mucho más difícil (practicar tiro skeet) por el tema de la nueva ley de control de armas y por el tema de los clubes de tiro. Hoy en día con la nueva legislación hay muchos menos clubes de tiro, lugares donde se hacían competiciones nacionales que ahora los tienen cerrados porque no cumplen con el perímetro urbano. Estamos cada día peor.

Crédito: Santiago Bahamonde/COCH.

Francisca Crovetto ganó la primera medalla de oro femenina en los Juegos Olímpicos convencionales. Foto: Comité Olímpico de Chile.

-El gran sueño era ser medallista olímpica y eso significa una enorme felicidad, pero siento que mi felicidad pasa por que mis papás estén sanos, que si ellos necesitan algo yo se los pueda dar; estar con mis hermanas, pasar tiempo con mis sobrinos que los amo. Estar con mis amigos, tener la oportunidad de poner la casa y hacer un carrete para estar con mis amigos, eso es lo que a mí me gusta. Disfruto de las cosas sencillas: tener mi casita, mi familia. Que la Menita, mi nanita, también esté bien. Quiero poder estar siempre para la gente que quiero.

-“¿Mi mayor miedo? La muerte de mis papás. Cuando me llaman tarde por la noche me asusta la idea que algo malo pasó. Soy muy catastrófica. No me gusta el tema, pero es importante hablarlo. Siempre me digo: ‘Eso no va a pasar. Nunca’. Pienso que nunca va a pasar.