Ganadores, decepciones y una que otra polémica: radiografía al paso del Team Chile por los Juegos Olímpicos París 2024

París 2024 comienza a ser historia. Este domingo se disputaron las últimas pruebas de los Juegos Olímpicos, una cita donde el Team Chile volvió a sonreír después de 16 años sin medallas. Un éxito que llegó por partida doble gracias al oro de Francisca Crovetto en el tiro skeet y la inédita plata de Yasmani Acosta en la lucha grecorromana y que confirmaron las expectativas previas que había sobre ellos.

Los resultados consolidaron la segunda mejor actuación histórica en la cita y por primera vez desde Melbourne 1956 que sumó medallas en deportes distintos. Por otro lado, consolidó dos diplomas olímpicos con Macarena Pérez (5ª en BMX Freestyle) y Clemente Seguel (8º en vela, ILCA 7), además de las actuaciones de Marco y Esteban Grimalt, las hermanas Melita y Antonia Abraham y Joaquín Niemann, todos novenos.

En cuanto a la ubicación en el medallero, terminó 55º, por delante de potencias continentales como México y Colombia. Además, obtuvo el cuarto lugar entre los sudamericanos, siendo superado por Brasil, Ecuador y Argentina.

“Las medallas y todos los buenos resultados en París 2024 son fruto de un trabajo de largo plazo, que comienza en 2010 con la implementación de Plan Olímpico, la Unidad Técnica Metodológica y la colaboración entre el Comité Olímpico de Chile, sus federaciones y el Estado”, afirma Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh.

En los últimos cinco años hemos cosechado los mejores resultados en Juegos Suramericanos y Panamericanos, y ahora en París cerramos los segundos mejores Juegos Olímpicos de nuestra historia. Es hora de dar un nuevo paso adelante, con mayores recursos para las federaciones y planes especiales priorizando a los deportistas que son los mejores del mundo en sus disciplinas”, complementa el timonel.

Alegrías y esperanzas

En la víspera de la cita, las proyecciones situaban a Francisca Crovetto como una de las grandes cartas de medalla. La campeona panamericana llegaba inspirada por su oro en Santiago y por el título de la Copa del Mundo en duplas junto a Héctor Flores. Además, en 2022 ya había batido el récord del mundo y Kimberly Rhode, la mejor tiradora de todos los tiempos, no compitió. Todos esos factores, más un potente trabajo psicológico, le permitieron a la oriunda de San Miguel convertirse en la primera mujer chilena en conquistar la presea dorada a nivel olímpico.

El caso de Yasmani Acosta también fue similar. Si bien en Santiago 2023 había perdido con el cubano Óscar Pino y debió conformarse con el bronce, se tomó revancha rápidamente del mismo rival en la final del Panamericano de Acapulco. Además, llegó mejor preparado físicamente a París gracias a un notable trabajo físico, técnico y táctico y tuvo un buen sorteo que le permitió alcanzar la final ante el legendario Mijaín López.

En el BMX freestyle, Macarena Pérez mejoró el octavo lugar de Tokio y consiguió una quinta posición, que ahora le abre el apetito de cara a Los Ángeles 2028. “Siendo súper sincera no veía Los Ángeles 2028 muy posible, pero después de París quedé con las ganas y motivación de seguir empujando. Ahora creo que es una de mis nuevas metas”, confiesa.

Clemente Seguel sin duda que fue una de las grandes sorpresas del Team Chile en París. El timonel algarrobino se transformó en el primer velerista chileno en acceder a la Medal Race, que es la regata en la que participan los 10 mejores de la fase clasificatoria. Con su octavo lugar alcanzó un diploma olímpico y superó largamente su vigésimo segundo puesto conseguido en Tokio. Con solo 24 años confirma su ascenso, que ya había tenido un favorable antecedente con su medalla de plata en Santiago 2023.

Macarena Pérez mejoró su resultado de Tokio y finalizó quinta. Foto: REUTERS.

Por otra parte, las hermanas Antonia y Melita Abraham llegaron a las semifinales en el remo y estuvieron a solo siete segundos de la final. Como dupla debutaban en la cita y arañaron el diploma olímpico, terminando novenas. Sin embargo, su planificación siempre apuntó a que en los próximos Juegos lleguen a su peak y se metan en la disputa por las medallas.

También en el noveno puesto finalizó Joaquín Niemann, quien había sido décimo en Tokio. El talagantino confirmó su buen nivel en el plano internacional y solo detalles impidieron que estuviera luchando por una presea. No así el caso de Mito Pereira, quien estuvo muy lejos del desempeño que lo llevó al cuarto lugar hace tres años. Terminó 45º, un resultado coherente con la discreta temporada que ha tenido en 2024.

Otro de los buenos desempeños fue el de Martín Vidaurre en mountain bike. Culminó en el puesto 11 y de ese grupo ocho deportistas eran mayores que él, lo que prueba que es una disciplina longeva y que las expectativas para el próximo ciclo son amplias. En relación a Tokio, el ciclista logró superar en cinco posiciones lo realizado y se ilusiona con acercarse al podio en Los Ángeles.

Las decepciones

Una de las buenas actuaciones que proyectaba el Team Chile era la del tenis. Por primera vez en su historia, la disciplina concurría a unos Juegos Olímpicos con tres representantes, dos de ellos en el top 25 (Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry). Sin embargo, ninguno pudo pasar la primera ronda en singles, pese a enfrentar a rivales de ranking inferior y solo avanzaron una ronda en dobles, modalidad donde estaban depositadas las mayores esperanzas.

La explicación al bajo rendimiento en París tiene relación con cuestiones tenísticas en el caso de los singles de Tabilo y Tomás Barrios y también con la delicada neuritis vestibular que aqueja a Jarry hace un par de meses. No alcanzó a recuperarse de la enfermedad que afectó su equilibrio y coordinación a la hora de golpear la bola. Con poco tenis en el cuerpo y malas sensaciones en la cancha, las expectativas sobre lo que pudiese hacer en París eran más bien bajas.

Si bien el atletismo envió una gran cantidad de exponentes, las marcas estuvieron muy lejos de sus mejores momentos. Así, por ejemplo, Gabriel Kehr y Humberto Mansilla retrocedieron. En París terminaron 20 y 24, respectivamente, muy lejos del puesto 13 y 17 que ocuparon en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Por otro lado, el discóbolo Claudio Romero llegaba con la mejor marca de su carrera: 67,29 metros, conseguida el 20 de abril pasado. Sin embargo, en la capital francesa sus tres intentos fueron nulos y se despidió con una enorme frustración, pues si con ese registro hubiese clasificado tranquilamente a la final olímpica.

Claudio Romero tuvo todos sus intentos nulos en la clasificación del lanzamiento del disco en París 2024. Foto: Óscar Muñoz/COCh.

En tanto, María José Mailliard, quien llegaba precedida de éxitos en copas del mundo, se debió conformar con dos finales B. Una en el C2 500 junto a Paula Gómez y la otra en el C1 200. En esta última prueba, no logró su cupo a la definición por las medallas y, como en otras ocasiones, culpó a factores externos de no haber rendido como esperaba. En esta oportunidad, apuntó a su entrenador particular, Kiko Martin. “Mi entrenador, desde que llegamos a París, no se me ha acercado ningún día ni para saber cómo estoy. Le mandé una planificación de entrenamiento, se la pedí un día, me la dio y nunca más me he enterado de él y eso me ha afectado mentalmente, porque es algo que no me esperaba y he salido a hacer lo que pienso que tengo que hacer, pero tampoco tengo el apoyo de él”, lanzó.

Con alegrías y decepciones, el Team Chile culmina un exitoso e inolvidable ciclo olímpico y ahora pone sus expectativas rumbo a Los Ángeles 2028.