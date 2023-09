Gabriel Suazo espera a un nuevo Uruguay con Bielsa: “Piensa el fútbol de una manera totalmente diferente a cómo la veían”

Este viernes Chile comienza su viaje para clasificar al Mundial de 2026. Una cita que se desarrollará en Norteamérica y que tendrá más plazas que de costumbre para Conmebol, por lo que el anhelo de ver nuevamente a la Roja en una Copa del Mundo aumenta sus chances. Gabriel Suazo y Benjamín Kuscevic hablaron de aquella posibilidad y entregaron las claves del debut ante Uruguay en Montevideo.

El ex capitán de Colo Colo enfocó sus declaraciones en ir a buscar los tres puntos y comenzar con el pie derecho el proceso clasificatorio, que continuará con el enfrentamiento ante Colombia el martes en el Estadio Monumental. “Sabemos que es complicado, pero ese es nuestro objetivo y va a seguir siendo así con el rival que nos toque, sea de visita o local. El pensamiento que nos ha dado esta selección siempre ha sido ganar cada partido, por más complicado que esté”, mencionó sobre el duelo ante los charrúas.

También fue honesto con el momento que viven los dos grandes referentes ofensivos que tiene el equipo de Berizzo actualmente. “Quizás no vienen con tantos minutos como a ellos les hubiese gustado o como a todos nosotros nos hubiese gustado. Sin embargo, en lo personal no es un parámetro que me preocupe. Estoy convencido que, si les toca jugar, van a hacer todo lo posible para hacer goles y que el equipo pueda ganar”, lanzó.

De paso, destacó las mejoras que ha ido teniendo la selección en los últimos duelos. “En la pasada Fecha FIFA sumamos mucho, no solo en el juego, sino que también al interior del equipo, en lo humano y en lo grupal. Eso para mí es muy importante. Nos sentimos una familia, estamos muy unidos y para comenzar una eliminatoria eso es fundamental. Estoy convencido de que lo vamos a hacer”, destacó.

En torno al rival que tendrán este viernes, aclaró que es una selección que vive un momento totalmente distinto con la llegada del técnico argentino. “(Bielsa) piensa y ve el fútbol de una manera totalmente diferente a cómo la veían siempre. Ellos normalmente jugaban con dos delanteros centralizados y ahora lo más probable es que juegue con extremos como lo ha hecho siempre. Estamos estudiando cómo hacerles daño”, sostuvo.

Una declaración que siguió con las claves que tendrá que tener la escuadra nacional para contener a un equipo que no contará con Luis Suárez ni Edinson Cavani. “El fuerte de ellos va a ser lo colectivo y es ahí donde más cuidado tenemos que tener, más allá de estar viendo quién está nominado o quién no está. Tienen jugadores de gran nivel, en los mejores clubes, hay que contrarrestar todas las situaciones que puedan hacer ellos”, concluyó.

Benjamín Kuscevic por su parte mantuvo el tono de su compañero, insistiendo en que La Roja tiene la capacidad de poder llevarse una victoria en Montevideo, aunque no por eso le quitó relevancia al rival.

“Todos sabemos que Uruguay es un equipo muy difícil, sobre todo de local. A eso se le suma Bielsa, la intensidad con la que trabajan sus equipos. Además tiene jugadores que están en un gran momento, como Darwin Núñez. Hay que estar muy atentos en los contragolpes”, destacó el defensa central.

También aprovechó el momento de asegurar que pese a las bajas por lesión de Bruno Barticciotto, Eugenio Mena, Damían Pizarro y Javier Altamirano, el equipo puede lograr los resultados que se propone. “Son bajas importantes, pero creo que lo más importante es enfocarse en los que estamos acá. Es una pena, queríamos que estuvieran, pero los que estamos acá tenemos que dar la vida para conseguir los seis puntos”, sostuvo.