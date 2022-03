Gabriel Suazo y el presente de Colo Colo: “No hemos estado al nivel que nos caracteriza"

Una de las principales preocupaciones que todo Superclásico genera es el comportamiento de las barras bravas de Colo Colo y Universidad de Chile. Y si bien este domingo al mediodía no habrá hinchas azules en el Monumental, lo ocurrido ante Universidad Católica en la Supercopa aun está fresco en la memoria de Gabriel Suazo.

“El apoyo de nuestra gente nos ayuda y lo necesitamos siempre. Los incidentes no nos ayuda a nosotros ni a ellos, porque Colo Colo somos todos y la violencia nos mancha a todos en general”, aseguró el capitán de los albos.

Luego agregó que “el mal comportamiento nos perjudica a todos y en todo ámbito y esperamos que no vuelva a ocurrir. Por que los queremos siempre dentro del Monumental y como dije, los necesitamos a ellos siempre”.

Acto seguido, el formado en el David Arellano abordó otro de los temas polémicos en el cuadro albo: los penales fallidos. “Esas son posibilidades, son ocasiones que nos creamos nosotros. Para tener un penal debemos estar ahí y para que se te vaya debes tener la valentía de patearlo y lamentablemente hemos tenido esta mala racha. Pero tenemos la certeza de que que cualquier compañero que tenga la confianza de patearlo, quiere hacer el gol. Luego la decisión puede ser acertada o no, pero le damos la confianza a quien sea que desee patearlo”, señaló.

Sobre los malos resultados y la presión por ganar este fin de semana para mantener el invicto ante el clásico rival y no alejarse de los punteros, Suazo dijo que “por mas que gane tres encuentros o pierda tres, estos son partidos únicos y nosotros, sea contra quién sea, tenemos un estilo marcado y debemos mejorar varios aspectos para poder conseguir los tres puntos”.

El hombre de la jineta alba añadió que “siempre hay presión y si vienes ganando, empatando o perdiendo, siempre esta la presión. Tenemos que mejorar en varios aspectos de nuestro fútbol, sabemos que si bien no hemos hecho partidos muy bajos, pero tampoco hemos estado al nivel que nos caracteriza. No sólo por el clásico, si no porque Colo Colo debe ganar todo lo que juega”.

Por último, el lateral descartó que el triunfo obtenido en el duelo amistoso que ambos elencos jugaron en Argentina, sea un antecedente para lo que se vivirá en esta fecha. “Es un partido totalmente distinto. Ellos en el segundo tiempo cambiaron todo el equipo y los duelos de pretemporada son totalmente distintos a los del campeonato. Hemos estudiado de mejor forma a nuestro rival para encontrar como contrarrestar sus fortalezas y potenciar las nuestras y así darle una alegría a nuestra hinchada”, concluyó.