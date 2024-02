Garin estalla con el público tras su derrota en Río de Janeiro: “En Sudamérica nunca nos apoyan a los chilenos”

Una furiosa rueda de prensa tuvo Christian Garin (88°) al ser eliminado del ATP de Río de Janeiro. El chileno se mostró dolido por el comportamiento del público en su duelo ante Joao Fonseca (655°) y lanzó una dura reflexión en torno al apoyo que tienen los tenistas nacionales en la gira sudamericana.

“He pensado un poco, la verdad que hace tiempo no jugaba un partido con tanta mala educación del público, la verdad es que ni pude jugar. En todos los segundos saques (pifias), muy maleducados. Él también muy buen nivel, pero no me pude enchufar en ningún momento del partido. Mal, muy muy mal”, comenzó diciendo la tercera raqueta del país, quien cayó eliminado en los octavos de final del torneo.

Fue ahí que incluso se le consultó si se sentía poco valorado en Río, pese a haber sido campeón del evento en 2020. “Sí, creo que sí. En Sudamérica cada vez que jugamos nunca nos apoyan a los chilenos. Es raro, se siente distante, cero empatía con nosotros. La verdad que hoy fue ridículo, hace tiempo no sentía algo tan así, ni en Copa Davis, muy raro”, lanzó.

Incluso cuando fue consultado sobre lo que pudo haber hecho mejor en duelo y por una explicación a su derrota, Garin volvió a mencionar el comportamiento de los espectadores. “No sé qué me faltó, la verdad que jugué tan mal que no se qué decirte. (El público) Obvio que saca la verdad porque va más allá de lo normal, ni siquiera pude estar un poco metido. También él obviamente tiene mucho mérito, un jugador con mucho futuro. Yo sabía que él jugaba así... no me sentí bien, creo que vengo jugando en un nivel irregular, por momentos bien, por momentos mal”, mencionó.

Finalmente sobre lo que necesita para dar un paso adelante y mejorar sus números en esta temporada, Gago fue honesto: “Tengo que jugar un poco mejor, estoy muy irregular, ya hace mucho tiempo. No me encuentro. Por más que lo intento, sigo estando irregular, hoy break arriba, muchos errores, la misma tónica del último tiempo, no sé qué decirte”, reflexionó el nacional, quien ahora viajará a Santiago para disputar el Chile Open en San Carlos de Apoquindo.