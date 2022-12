Giannina Minieri, número uno de Chile en pádel: “El paso a seguir es que esto sea un deporte olímpico”

Giannina Minieri hizo historia en el pádel chileno. Junto a Gabriela Roux se quedaron con la medalla de plata en la primera participación de este deporte en los Juegos Odesur. La actual número uno de Chile ha tenido un año apretado, con mucha competencia nacional y torneos internacionales en los que tuvo que representar al país.

Por lo mismo, la mundialista habla con El Deportivo sobre los grandes desafíos que enfrentó, su experiencia de jugar contra las campeonas del mundo, el futuro del pádel nacional y sus sueños deportivos.

¿Cómo evalúa este 2022 con desafíos en los que en varias ocasiones tuvo que representar a Chile?

Bien la verdad, muy feliz, porque ha sido un año espectacular. Comenzamos con la clasificación al Mundial, luego vino el tema de los Odesur que como experiencia personal yo creo que fue maravilloso, primero porque es primera vez que se invita a este deporte y segundo porque tener la opción de participar y lograr una medalla, se cumple absolutamente el objetivo. Haber llegado al podio yo creo que es el resultado mas grande que he tenido hasta el momento. Y después fue muy emocionante poder jugar mi quinto Mundial y cerrar una participación en un buen puesto con una competencia muy alta. A eso hay que agregarle que tuve la oportunidad de competir en dos torneos profesionales en Italia, así que ha sido un año extenuante en cuando a la competencia.

Habló de lo vivido en los Odesur. ¿Cómo fue esa experiencia para usted y para el pádel chileno?

Como te decía, fue un tema histórico pertenecer al Team Chile, es un agrado que hayan invitado al pádel. El público que tuvo el pádel en los Odesur fue realmente una locura. Fue una de las cosas que llevó más gente. Y lo otro que fue muy lindo es que pudimos compartir con otros deportes y con otros atletas. Estábamos todos en la misma sintonía de ganar una medalla para el país. Muchos nos iban a ver o nosotros los íbamos a ver a ellos, ese ambiente super competitivo y nacionalista creo que normalmente no se da.

Ganaron medalla de plata. ¿Cómo recuerda esa semifinal ante Brasil y la final contra Argentina?

En la semifinal contra Brasil se dieron muchas cosas. Ese día justo llovió, corría mucho viento, no eran las condiciones normales de lo que era Paraguay y en ese partido logramos adaptarnos de la mejor forma y lo logramos sacar adelante, sabíamos que si ganábamos ese teníamos el podio asegurado. Y después el tema de la final, era una pareja muy fuerte a nivel internacional y aún así creo que estuvo parejo. Tras la final fue como super heavy, porque por un lado perdimos la final y estábamos calientes, con muchas sensaciones de haber caído, pero a la vez mucha felicidad de haber logrado el objetivo, entonces hubo como sentimientos encontrados. Y el partido también se nos podría haber dado, estuvo peleado, fue 6-4, 6-4.

¿Esperaban la medalla de plata?

Si, desde que empezamos el año y supimos la nominación nos preparamos con todo el staff técnico, con Noelia (Suárez, entrenadora de Chile), con las psicólogas, con mi preparador físico; logramos plantear este objetivo que era el podio y trabajamos para eso. Sabíamos que podían ser las primeras medallas históricas para esta disciplina y lo logramos.

Giannina Minieri y Gabriela Roux tras obtener la medalla de plata en los Odesur. Foto: Federación Pádel Chile Oficial

¿Cómo evalúa la participación en el Mundial de Dubai?

Bien, porque me reincorporé al Mundial, en el anterior yo no había participado. La verdad que contenta, porque logramos el puesto 13 de 17 equipos. Bueno, la idea era clasificar de forma directa para el siguiente Mundial y eso lamentablemente no lo pudimos lograr, pero a nivel personal y de pareja, nosotras de siete partidos ganamos seis y con el único país que perdimos fue con España. Entonces el tema personal, pese a que es en equipo, me quedo tranquila porque logramos seis de siete, que no es menor.

¿Cómo fue enfrentar a España, las que posteriormente fueron las campeonas del mundo?

Son figuras, estamos hablando que sus cuatro parejas estaban top cinco a nivel mundial y además de eso que se dio una condicionante muy entretenida. No tan solo fue jugar contra España, sino que fue enfrentarlas en el court central con una transmisión en vivo para todo el mundo, imagínate. Estábamos en los vestuarios con las españolas, en la salida, pudimos cantar el himno, fue toda una experiencia, con las pantallas gigantes, eso le dio un extra a todas las sensaciones.

Usted ya lleva largo tiempo en el pádel. ¿Qué le ha parecido el crecimiento que ha tenido en Chile en los últimos años?

Una locura, yo llevo en el pádel alrededor de 15 años, donde comenzamos con muy pocas canchas y ahora hay muchas. Harta gente jugando, sobre todo me sorprende el tema de las mujeres, cómo han sido partícipes de esta nueva disciplina, por así decirlo. También el tema de los niños me ha llamado mucho la atención; probablemente en un futuro tengamos las primeras generaciones que vengan desde el pádel y eso ya va a ser otro salto. Y también el crecimiento de toda la gente que lo practica, que es una locura, con todos los clubes llenos, sobredemanda, la expansión que han tenido. Ha sido realmente impresionante. Creo que no conozco otro deporte en mi vida deportiva que se ha comido al tenis y también al fútbol. Y no tan solo en la Región Metropolitana, también en regiones.

¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir su profesionalización?

Yo creo que el paso a seguir es que esto sea un deporte olímpico, creo que eso es importante para poder optar a recursos, para optar a proyectos y a más capacitación. Ese es el paso que hay que dar y siento que cada vez estamos más cerca.

¿Cuáles son sus metas para este 2023?

Me encantaría poder jugar muchos más torneos internacionales, jugar el World Padel Tour. En la competencia nacional con mi pareja hemos demostrado ser las número uno durante muchos años y yo creo que el gran paso para mi carrera es poder profesionalizar de forma más internacional.