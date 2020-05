El campeón de la consola: “Jugar al Play ayuda a sobrellevar mejor la pandemia”

A falta de fútbol, buenos son los juegos de consola. O al menos así lo demostró el torneo eSports organizado por Entel junto al CDF que reunió a varios de los clubes del Campeonato Nacional, los cuales fueron representados por sus propios jugadores. El flamante campeón fue Curicó Unido, que con Gonzalo Mall detrás del mando venció en la final a Coquimbo Unido por un global de 4-2. En entrevista con La Tercera, Mall no solo habla de la importancia de los eSports —una industria multimillonaria que crece exponencialmente año a año— como entretenimiento, sino también como una excelente manera para soportar mejor el encierro debido al coronavirus.

¿Cómo resultó designado para representar a Curicó Unido en el campeonato de eSports?

Teníamos un grupo dentro del plantel donde jugábamos FIFA, nos ofrecieron participar en el torneo, pero nadie quería jugar. Así que me ofrecí para representar al club. Ahí Carlos (Espinosa) me prestó el juego, porque yo juego FIFA, pero el que se usó en el torneo es PES.

¿Mucha diferencia entre el PES y el FIFA?

Sí, tiene movimientos muy diferentes. La forma de definir también es muy diferente.

Y ya habiendo jugado ambos, ¿con cuál se queda?

La mayoría del plantel juega FIFA y allí armamos campeonatos. Por jugar con mis compañeros y compartir con ellos me quedo con el FIFA, aunque el PES me gustó harto y también he jugado online. Así que ahí vamos a ver. En el que me vaya mejor, no más.

Si bien es solo un juego, debe sentirse muy feliz por haber ganado.

Totalmente. Era un campeonato para divertirse aquí en la casa, por todo lo que está pasando. Y obviamente feliz, uno siempre debe tratar de ganar, ser competitivo. Y con Daniel (Retamal), con el que fuimos compañeros en Coquimbo, hablábamos de que queríamos ganar.

¿Cree que se debería fomentar más los eSports?

Esperemos que con esto sí. Es algo muy bueno, muy lindo. Yo siempre trato de comprarme los juegos cuando salen y me encantan. Soy un fanático del Playstation y del fútbol, es lo único que juego. Me gustaría que esto progresara, es una iniciativa muy linda, además se sumó mucha gente a este proyecto que hizo CDF y que fue muy bueno.

¿Jugar al Playstation ayuda a sobrellevar de mejor manera todo lo que está sucediendo con la pandemia?

Totalmente. Soy de los que se levantan muy temprano y antes de los entrenamientos juego, mientras tomo desayuno. O en la noche, con amigos. Es tanto el tiempo que tienes que no sabes qué hacer. Son 60 días encerrados, mucho tiempo. Es una forma para que las horas pasen más rápido, de que el día se haga más corto, y también para divertirse. Con amigos que están lejos, o con compañeros. Además se puede hablar con ellos mientras juegas, así vas sabiendo cómo está la gente que uno estima.

¿Cómo lleva lo del coronavirus?

Bien, tranquilo hasta ahora, tratando de llevarlo de la mejor manera. Uno tiene un ritmo de vida totalmente distinto. Mi pareja está con teletrabajo y es complicado para ella, que le gusta harto moverse. Yo estoy un poquito más acostumbrado a estar en casa por el tema de los entrenamientos, pero se ha hecho difícil no entrenar en pasto y se echa de menos el ambiente de camarín. Esperemos que pase rápido todo, cada vez estamos, no se sí peor, pero han aumentado muchos los contagiados.

¿Le teme al virus?

Es difícil. Uno piensa que por ser joven no le va a dar, o quizás no tan fuerte como a alguien mayor, pero te pones en el caso de tus familiares, papá y mamá, y me da miedo que pueda pasar algo. Trato de decirle a mi mamá que no salga.

¿Ha sufrido de ansiedad o bajas de ánimo durante la cuarentena?

Un poco de todo. Creo que todos tenemos días y días, ha sido difícil. Hay días en los que lo único que quieres es salir a caminar. Tengo un perro pug al que trato de sacar a pasar por donde vivo, pero siempre con resguardos.

Con respecto a ese deseo de salir, ¿qué opinión tiene sobre lo que hizo Rodrigo Holgado, que manejó ebrio y mató a una persona la semana pasada?

Es un tema muy sensible. Conozco a Rodrigo, compartí un par de veces con él porque soy amigo de Manuel Fernández, jugamos juntos en Coquimbo. Es súper delicado para él y para la familia. También es padre de dos menores. La familia de la persona que falleció también debe estar muy mal, entonces es muy doloroso para todo. Hay que tomar los resguardos posibles no más. Es duro porque Rodrigo tenía un futuro inmenso.

¿Le sorprendió enterarse de que Holgado estuviera envuelto en algo así?

Totalmente. Lo recuerdo como una persona tranquila, callada, muy para adentro, muy de su familia, con sus hijos y su familia para todos lados. No me queda más que mandarle fuerzas a él, a su familia, y obviamente a la familia de la víctima.

¿Cómo se ha manejado el asunto de los salarios en Curicó? ¿En qué situación está el club?

El club se ha portado muy bien en ese sentido. Hasta ahora ha estado todo bien, e acuerdo al que llegaron los capitanes con ellos. Y si esto se extiende se van a sentar nuevamente a conversar. Aquí estamos siendo todos perjudicados por el virus: nosotros, el club, las empresas, las familias. Nosotros como plantel lo sabemos y por eso nos sentamos a hablar con ellos. Por eso los capitanes llegaron al acuerdo de las vacaciones, que es algo a lo que cedimos y a lo que el club estuvo dispuesto, pero ahora hay que ver lo que viene si todo esto sigue.