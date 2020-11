Griezmann y su relación con Messi: “Me dijo que cuando rechacé la primera opción de ir le jodió”

La figura de Antoine Griezmann ha estado en el ojo del huracán desde que recaló en el Barcelona. El campeón del mundo sacó la voz en el programa de la TV española Universo Valdano, conducido por el exjugador argentino Jorge Valdano, y reveló algunas cosas respecto a su relación con Lionel Messi, el buque insignia culé.

“Dije en mi presentación con el Barcelona que no quería hablar fuera, sino en el campo, pero creo que ya es hora de poner las cosas en su sitio. Ya llevo mucho tiempo aguantando cosas y comentarios y ya dije basta. Tengo ganas de demostrar. Y quiero que la gente sepa que no tengo ningún tipo de problema con nadie y que solo me centro en hacerlo lo mejor posible”, comenzó diciendo.

También aclaró que no tiene relación con su ex representante: “Dejé de tener relación desde el día que me casé. El día de mi boda lo invité y no vino, por eso dejé de tener relación con él”. Y añadió: “Él habla porque como ni mi padre ni mi hermana hablan con la prensa pues lo llaman a él. Pero Leo sabe que yo le tengo mucho respeto y admiración”.

Sobre su arribo a Barcelona, contó de una conversación que tuvo con Messi: “Hablé con Leo cuando llegué y me dijo que cuando rechacé la primera opción de ir le jodió porque lo había pedido públicamente. Pero me dijo que estaba conmigo y así lo noto cada día”.

Respecto a las críticas sobre su juego, manifestó que “las acepto porque sé que no estamos viendo al mejor Griezmann, pero entiendo que cada vez que sale algo más soy al primero al que me dicen. En un año y medio he tenido tres entrenadores... eso no es fácil. Necesito tiempo para adaptarme a mis compañeros y ellos a mí, y encima cambios de sistemas”.