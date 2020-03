Gualberto Jara: “Me siento totalmente respaldado por el plantel"

Gualberto Jara se siente a gusto en Colo Colo. El director técnico interino del Cacique habló posterior a la victoria ante Atlético Paranaense, dijo que fue un partido difícil y aprovechó de agradecer el trato que el plantel colocolino ha tenido con él.

“Partido difícil, muy de Copa Libertadores. Por lo general el equipo estuvo a la altura de la competencia. Generalmente cuando uno ataca teniendo pocas oportunidades hay que hacer daño y lo aprovechamos. A la hora de defender el equipo se porto muy bien. Estamos empezando de cero prácticamente. Todos tenemos tres puntos. Tenemos un tiempo para descansar", además dijo que su próximo rival en la copa es distinto al cuadro brasileño: “Peñarol es un rival difícil pero diferente a Paranaense”.

“Me siento totalmente respaldado por el plantel. He notado un compromiso de ellos en salir de esta situación, han trabajado al máximo. Yo trato de salirme un poco de los comentarios. Trato de concentrarme y de brindar a todo este grupo de jugadores, las herramientas necesarias que yo tengo. El grupo se está haciendo fuerte. Podemos avanzar tanto en el campeonato como en el torneo internacional”, aseguró Jara.

Otro que habló fue el goleador de la noche, Pablo Mouche. El argentino se mostró feliz por la victoria y también dijo que él no piensa en el futuro entrenador, estando Gualberto Jara en el cargo. “Estoy muy contento por el partido de hoy. Merecimos ganar. El gol fue una buena jugada nuestra. Lastimamos por fuera, que fue lo que estuvimos entrenando. De eso salio el gol. No lo tomo como un desahogo. Sabemos que las cosas no se venían dando bien, pero de a poco estamos saliendo adelante y revirtiendo la situación. Estamos trabajando bien y contentos con este gran paso. De local tenemos que ganar los tres partidos. Ahora a descansar. Creo en los jugadores que tenemos”.

“Yo respeto a la persona que tengo a mi lado que agarró al club en un momento difícil. No me tengo que preocupar quien va a ser el entrenador el día de mañana. Mi entrenador es Gualberto y tiene mi respaldo. A mi no me pregunten mas, yo no voy a hablar mas de esto”, finalizó el argentino.