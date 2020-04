Guardianes del arco: las atajadas de los mejores del mundo

Tienen la labor más incómoda dentro de un equipo de fútbol, pero son importantes y cada vez más. Los arqueros son quienes deben brindarle seguridad a un equipo y hay muchos muy buenos. En la siguiente nota presentamos a 10 destacados goleros de la actualidad, todos presentes en las mejores competencias del orbe.

Alisson Becker (Brasil/Liverpool)

Foto: Getty Images

Para muchos es el mejor golero del mundo en la actualidad. Partió su carrera en Internacional de Porto Alegre, pero su despegue fue en Europa. Primero fue con la Roma y luego, con el Liverpool, donde ha destacado a nivel local e internacional. Titular con Brasil, campeón de la Copa América 2019, en el año pasado consiguió diferentes premios individuales, como el Guante de Oro de la Premier League, el The Best y ser el mejor del mundo según la IFFHS.

Marc-André Ter Stegen (Alemania/Barcelona)

Meta de grandes reflejos, ha sido figura del cuadro azulgrana, aunque es eclipsado en su selección por la presencia de Manuel Neuer. Fue en 2014 cuando llegó al Barça y compitió por el puesto con Claudio Bravo. En total suma 13 estrellas con el club culé, donde cada vez es más relevante para el equipo. Fue elegido como el mejor jugador de la final de la Copa Confederaciones 2017, en la que enfrentó a Chile.

Manuel Neuer (Alemania/Bayern Múnich)

Foto: Getty Images

Se trata de uno de los arqueros más destacados de la última década. Ícono de la selección germana, fue campeón del mundo en Brasil 2014 y nombrado guante de oro del certamen. Ha sido elegido por la IFFHS como el Mejor Portero del Año en cuatro años seguidos, entre 2013 y 2016. Su camino en el fútbol la comenzó en el Schalke 04, hasta que en 2011 fue fichado por el Bayern Múnich. Tiene 18 títulos con los bávaros.

Jan Oblak (Eslovenia/Atlético de Madrid)

Foto: Getty Images

Arquero de 27 años, otro que goza de gran presente. Titular del seleccionado esloveno, tuvo una gran trayectoria en el fútbol portugués hasta que en 2014 ficha en el Atlético de Madrid, con el cual ganó una Supercopa española, una Supercopa europea y una Europa League. Se trata de un meta de gran performance bajo los palos. Esto explica, en parte, que haya ganado el Trofeo Zamora, siendo el arquero menos batido de la liga española, cuatro temporadas seguidas.

Samir Handanovic (Eslovenia/Inter de Milán)

Foto: Getty Images

Otro producto de la factoría eslovena de grandes porteros. Jugador de gran experiencia, mundialista en Sudáfrica 2010, la parte fundamental de su carrera ha sucedido en Italia. No tiene tanta prensa como otros colegas, no obstante su rendimiento lo catapulta en la élite. Desde 2012 es el arquero del Inter, actual capitán del club lombardo. Es el único meta no italiano en ganar tres veces el título de portero del año de la Serie A. Además, es gran atajador de penales.

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)

Foto: Getty Images

Arquero que desde joven está en la primera línea del fútbol internacional. Debutó con 16 años en el Genk de su país. Luego, su carrera transitó por el Atlético de Madrid, el Chelsea y el Real Madrid, donde está actualmente. Futbolista de gran contextura física, goza de una plasticidad que lo hace superior. Tuvo un 2018 destacado, siendo el Guante de Oro del Mundial de Rusia y el Premio The Best al mejor golero.

Hugo Lloris (Francia/Tottenham)

Foto: Getty Images

Se trata, nada menos, que el arquero y capitán del último campeón del mundo. Tras pasar por el Niza y el Olympique de Lyon, en 2012 ficha por el Tottenham, donde ha sido pieza vital para los Spurs, recientes finalistas de la Champions League. Precisamente en el año del título de la Copa del Mundo, quedó segundo en el Premio The Best y en el ranking de la IFFHS.

Keylor Navas (Costa Rica/PSG)

Foto: Getty Images

Su actuación en el Mundial de Brasil 2014 resultó el trampolín para su carrera, ya que fichó en el Real Madrid. Fue el golero titular de los merengues en el tricampeonato de la Champions entre 2016 y 2018. Jugador de gran agilidad, pese a sus logros nunca terminó de convencer, por lo tanto terminó saliendo hacia el PSG, donde está ahora.

Ederson Moraes (Brasil/Manchester City)

Foto: Getty Images

Es quien le ganó la pulseada a Claudio Bravo en el arco del City. Golero ágil y de gran juego con los pies, desarrolló gran parte de su carrera en Portugal. Fue en el Benfica el sitio donde destacó y ganó más notoriedad. En 2017 ficha en los Citizens por una cifra millonaria para un meta. Pese a su buen rendimiento, en la selección brasileña es el 2, tras Alisson.

Gianluigi Buffon (Italia/Juventus)

Foto: Getty Images

Para el final, lo estelar. Uno de los mejores arqueros de la historia, con 42 años sigue vigente, aunque no sea el titular de la Juventus (el 1 es el polaco Sczcesny). Ícono de la Juventus, campeón del mundo en Alemania 2006, multicampeón del fútbol italiano, fue denominado como el mejor portero de la primera década del siglo XXI por la IFFHS. Su gran lunar es no haber alcanzado, aún, una Champions.