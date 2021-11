Guarello asegura que Fernando Felicevich está detrás de los nuevos dueños de la U

El club Universidad de Chile no solo vive días complicados en el aspecto deportivo sino también en el área administrativa. Tras el cambio de propietarios del equipo aún no se han conocido mayores detalles sobre quiénes compraron el paquete accionario de Carlos Heller.

El medio de esta incertidumbre el periodista y columnista de El Deportivo, Juan Cristóbal Guarello aseguró que Fernando Felicevich participó en la compra de las acciones de Azul Azul e asociación con Victoriano Cerda.

“Tengo varias fuentes que me afirman que las acciones de la Universidad de Chile fueron compradas por Fernando Felicevich y Victoriano Cerda”, comentó Guarello durante el programa Más que Fútbol de DirecTV Sports.

El principal propietario de Huachipato al verse aludido comentó en su cuenta de Twitter. “‘Fuentes me afirman’. Las fuentes: Fuente Alemana, Fuente Chilena y Fuente Suiza. Hay fotos. La mayonesa puede haber estado mala. O tal vez otra cosa”, acompañando el mensaje con fotografías de algunos alimentos.

La visión desde la Universidad

El fin de semana el rector de la Universidad de Chile Ennio Vivaldi señaló a El Deportivo que aún siguen sin conocer quiénes son los dueños del club. Al ser consultados sobre si la universidad puede dar fe de que no hay representantes involucrados, sostuvo que “no, no tenemos más antecedentes que lo que ha sido público. Todo lo que hemos conversado con Azul Azul ha sido público, ha aparecido en los diarios, yo he hecho declaraciones. Son las personas con las cuales hemos conversado, quienes se han autoproclamado inversionistas”.

“Si hay otras personas involucradas no lo sabemos. Nunca mantendríamos información. Sería absolutamente inaceptable que una información de ese carácter, la universidad fuera cómplice de mantenerla en secreto. Si a mí me dicen ‘son tales las personas’ usted viene al otro día, me lo pregunta y se lo digo, eso es obvio”, complementó.

Además dejó ver que la eventual presencia de representantes en la compra sería una forma de desprestigiar a la universidad. “Obvio. Si es lo mismo que pasa con educación: si hemos defendido toda la vida que la universidad no puede ser considerado un mecanismo para lucrar y para hacer un negocio, ¿por qué vamos a permitir que en el fútbol se organicen las cosas de tal manera que a lo que apunte sea el lucro y no al deporte? El paralelo es muy fácil de entender, pero eso no quiere decir que yo esté acusando a nadie de nada sin tener pruebas”, afirmó.