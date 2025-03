Gustavo Alfaro, DT de Paraguay: “En el segundo tiempo, Chile perdió la frescura que tenía en el primero”

Paraguay está más cerca de la Copa del Mundo. El triunfo por la cuenta mínima ante Chile, con un gol en un tiro libre, permite a la Albirroja sumar 20 puntos y quedar a un paso del certamen.

“La pelota parada es vital para mí, lo veo desde el Mundial de Rusia 2018 donde veía en las estadísticas que el 64% de los goles se hacían por esa vía. Por eso la pelota parada juega un papel determinante a lo largo de mi carrera trabaje eso”, explicó el técnico Gustavo Alfaro.

En la misma línea, advirtió que “Chile siempre tiraba cerrada las pelotas paradas con cinco jugadores en el área chica. Hoy cambiaron, había dos y tres venían desde atrás. Eso pasa. En este tipo de partido cerrados, más allá de cuestiones futbolísticas, en el primer tiempo estábamos incómodos. Al margen de que tuvimos un buen arranque, Chile aplacó la presión y empezó a contragolpear. La velocidad de Chile con tres delanteros y un mediocampo para asistir con precisión nos estaba complicando. Este era un partido de detalles y esos son los que marcan las diferencias. Entró Galarza, quien comenzó a ganar a Echeverría en el mediocampo. No tuvimos chances, pero sí aproximaciones con alta eficacia”.

Además, reconoció que “las que tuvimos en el primer tiempo, una la sacó Cortés y la otra no dimos con el arco. Pero vimos que era una vía para hacer daño a Chile. Fuimos resistentes para sufrir cuando las cosas desde el rendimiento no aparecían. Cuando se ponía cuesta arriba, la paciencia, la capacidad y oportunismo nos dieron la capacidad de ganar el partido y eso terminó sucediendo.

Cambio de actitud

En la segunda parte, el elenco guaraní cimentó el triunfo que deja a la Roja mucho más lejos de la posibilidad de alcanzar el certamen norteamericano.

“En el descanso les dije a los muchachos que si querían ganar tenían que jugar, pero para hacerse con una pelota había que buscar una falta y para eso debíamos llegar con pelota dominada con un árbitro que deja jugar. En cada pelota parada había que tomarse el tiempo para intentar lo que trabajamos”, afirmó el argentino.

Asimismo, el DT aclaró que “en el segundo aseguramos más la pelota, ganamos 10 metros en el campo de Chile, que perdió la frescura que tenía en el primer tiempo. Tuvimos la convicción para intentar. Chile ejecuta muy bien las pelotas detenidas y tuvo dos o tres que las administraron bien. Y ahí estuvimos bien para defenderlas. Lo ganamos al estilo de Paraguay, ya lo habíamos dicho".

Consultado por el trámite del duelo contra los chilenos, Alfaro sostuvo que “les dije a los chicos que prepararan para un partido largo ante Chile, incomodo, en el que a veces las cosas no salen o corremos detrás de la pelota. Chile es un rival incomodo, que tiene un control de pelota, con jugadores de muy buena técnica individual, el arquero, la línea de cuatro defensores y los tres volantes… que no se apuran para tener la pelota. No es una tenencia peligrosa como la de Argentina o Brasil. Chile te invita, como los toros. Porque adelante tiene tres flechas”.

Sobre lo que viene, el transandino agregó que “entiendo que hay mucho que mejorar, esta es una de las fechas más difíciles. Pasar el verano es la más complicada. Vienes de una seguidilla que no te deja ni respirar. El equipo había tenido u bue segundo semestre. Si te fue mal, marzo parece interminable. Yo les dije e Bolivia, quiero jugar con Chile la próxima semana. Si hubiéramos empatado o perdido, porque Chile es un gran equipo, habría sido algo normal. Debíamos tener la actitud y la predisposición del semestre anterior, antes podíamos sacar la pelota más limpia del medio. Hoy tenemos con un pie afuera de la Copa del Mundo, porque no tenemos un pie adentro. Con un pie no estás en la Copa del Mundo”.