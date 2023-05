Gustavo Quinteros, lapidario con Falcón y Palacios: “Cometimos errores tontos que hacen que terminemos perdiendo”

Gustavo Quinteros se mostró bastante molesto, luego de la derrota por 0-2 ante Boca Juniors en el estadio Monumental, donde el duelo se definió por errores propios. En ese sentido, el DT de Colo Colo no se guardó nada en el análisis final de la caída.

“El primer tiempo jugamos bien y por momentos superamos al rival, generamos dos situaciones claras, ellos también. En el juego no fuimos menos que el rival, después sí, porque al regalar un gol y quedarte con un jugador menos se hace mucho más difícil y es casi imposible revertir una situación. Defendimos más de lo que atacamos después para no lamentar más goles. Ahora queda esperar los siguientes partidos y jugar como lo hicimos en el primer tiempo, que jugamos muy bien”, partió señalando.

En ese sentido, insistió en las fallas de Maximiliano Falcón y Carlos Palacios, respectivamente. “Regalamos el segundo gol, una jugada infantil, donde perdemos una pelota que hay que rechazarla y le regalamos la posibilidad al rival de jugar 11 contra 10. Cometimos errores tontos que en estos partidos hacen que termines perdiendo y no te da la posibilidad de revertir una situación. Lo que me queda a mí como entrenador es que jugamos muy bien el primer tiempo. Hasta el error que nos costó el segundo gol. Después de la expulsión, es imposible de analizar. Boca jugó mejor, tuvo los espacios imposible revertir una situación”, indicó.

Y agregó: “Esto de cometer errores infantiles en estos partidos internacionales te pasa lo que pasó y más contra un rival de estas características”.

Las bajas

Por otra parte, Quinteros no ocultó su desconcierto por la gran cantidad de lesionados. “Tenemos muchas bajas y los que estaban en el banco no habían hecho fútbol. Moya y Lezcano no estaban para un partido de estas características. Damián Pizarro jugó muy bien, se generó situaciones que no pudo convertir y los tres volantes jugaron bien todo el partido. Los cambios no eran para mejorar el rendimiento”, explicó.

Asimismo, lamentó la poca eficiencia del equipo en los balones detenidos. “Lo entrenamos bastante, pero no estamos teniendo precisión. No encontramos al compañero en el área. Intentamos hacer jugadas preparadas que hacemos en la semana y no salen bien. Los partidos cerrados se abren ejecutando esa situación. Hoy no tuvimos esa llegada y esa claridad. Es una tarea pendiente que tenemos de mejorar”, complementó.

Finalmente, se refirió a la falta de gol del equipo y comparó la situación con la vivida hace un par de temporadas. “Esta situación la vivimos en 2021, el equipo generaba situaciones y fallaba mucho. En 2022 lo solucionamos con Lucero. Ahora los jugadores que reemplazaron a Lucero esperamos que se pongan a punto. Hoy Damián Pizarro tuvo un par de situaciones, no tengo duda de que se le va a abrir el arco. El partido lo perdimos por esos dos errores inocentes que cometimos. Ahí fue donde realmente perdimos”.