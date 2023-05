Daniel Morón lamenta la caída de Colo Colo: “Nuestros errores nos pusieron cuesta arriba, sobre todo la expulsión”

Daniel Morón no está conforme. El gerente deportivo de Blanco y Negro lamenta los errores frente al pórtico de Colo Colo en el partido ante Boca Juniors. “Nos llevamos un mal resultado, a toda vista. Tuvimos oportunidades al principio, pero no convertimos”, analiza.

“En este nivel, no convertir se paga caro. Ellos nos hicieron daño a la primera que tuvieron. Después caímos en imprecisiones. Al final, nuestros errores nos alejaron del resultado. El inicio nuestro fue bueno. Tuvimos una linda oportunidad de golpearlos. Después nuestros errores nos pusieron cuesta arriba, sobre todo la expulsión”, agrega.

El histórico exarquero cree que la jugada que terminó con Carlos Palacios recibiendo la tarjeta roja fue lo que liquidó al cuadro albo. “El 1-0 era abordable todavía, pero con el 2-0 y la expulsión, se nos fue. Las individualidades de Boca nos hicieron daño. Ellos tienen jugadores como Luis Advíncula, que te hace gol de distancia, alejando una pelota del arquero. Luego Villa aprovecha un error nuestro”, dice.

Colo Colo ha sufrido con las tarjetas a lo largo del año. “Las expulsiones hay que evitarlas, es algo por corregir, sin dudas”, sostiene. En el Campeonato Nacional, el Cacique sufrió con las expulsiones de Leonardo Gil y Maximiliano Falcón.

Además, el campeón de América en 1991 se refiere a la ausencia de algunos refuerzos por lesión. “Tenemos jugadores contratados, que están fuera. Eso sí, no me quiero desdibujar de lo que pasó en el campo. Colo Colo inició jugando bien, pero cuando no haces los goles que te creas, estos equipos te lo hacen pagar caro. El año pasado nos pasó lo mismo contra River, en ese caso con una equivocación arbitral”, mantiene.

Alfredo Stöhwing, presidente reelecto de Blanco y Negro. Foto: AGENCIAUNO.

La seguridad

A diferencia de los encuentros anteriores, el Cacique no sufrió por la seguridad en el estadio Monumental. Al respecto, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, dijo que: “Es un tema que debemos profundizar. Hemos tenido varias reuniones y estamos viendo cosas para hacer (...) Tenemos recursos escasos, sobre todo con la recaudación disminuida por los castigos”.

Sobre las ausencias ante Boca, el directivo señala que: “Poseemos un plantel numeroso, pero con muchos lesionados. Nos da satisfacción que aparezcan juveniles, pero con seis bajas, estamos mermados”.

El directivo, además, aborda la expulsión de Carlos Palacios. “No me gusta hablar mucho de los arbitrajes, pero me gustaría ver la jugada. porque me pareció exagerada la determinación”.