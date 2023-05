Rompe redes y marcas: Erling Haaland supera el récord de goles en una misma temporada de la Premier League

Erling Haaland no se cansa de romper récords. El delantero noruego se transformó en el futbolista con más conquistas en una sola temporada de la Premier League, superando la marca que tenían Andy Cole, quien anotó 34 dianas en la campaña 1993/94, con el Newcastle, y Alan Shearer, que marcó esa misma cantidad en la temporada, 1994-95, defendiendo al Blackburn Rovers.

Con su anotación ante el West Ham, el artillero llegó a 35 celebraciones en la actual competencia. Además, el Manchester City se encamina al tricampeonato. Suman 79 puntos 33 partidos, una unidad más que el Arsenal y tienen un partido menos. Los de Pep Guardiola, además, están en la semifinal de la Champions League, donde deben medirse ante el Real Madrid.

Tras el triunfo de este miércoles, el estratega del cuadro celeste señaló que: “Todo el mundo está feliz de tenerlo con nosotros. Este récord se romperá de nuevo. Tal vez sea él otra vez. Marcará muchos goles. Cuando hay una ocasión, tenemos que mostrar lo especial que es. Además, ha superado a delanteros increíbles: Shearer y Cole”.

“Sus primeros goles fueron contra el West Ham y rompió el récord ante el West Ham. Cuando le das ocasiones, marca en todas las situaciones. Aprovecha cualquier chance. Tengo la sensación de que Erling marca goles por su gran mentalidad”, agrega.

Por su parte, el atacante del momento se enfoca más en que el equipo siga ganando que en sus números. “Es un momento especial. Lo sabía y estoy muy orgulloso. No fue fácil, la visita vino a defenderse los 90 minutos. Luchamos en la primera mitad, pero en la segunda pudimos marcar. Es una victoria importante”, indica.

“Mañana despertaré pensando en sumar tres puntos ante el Leeds. No va a ser fácil. No puedo seguir pensando en récords, me volvería loco. Ahora iré a casa, jugaré videojuegos, comeré, dormiré y mañana a pensar en el próximo partido. Esa es mi vida”, sumó.

Jorge Robledo, el chileno que fue superado por Haaland hace algunas semanas.

Maquina de goles

Hace algunas semanas, Erling Haaland había inscrito su nombre al superar otra marca. Una que hasta ese día ostentaba el chileno Jorge Robledo. La de ser el futbolista extranjero con más goles en una temporada de la Primera División de Inglaterra. Ese fue su festejo 33 y nada menos que ante el Arsenal, con quienes disputan el título.

En la temporada 1951-1952, el iquiqueño tuvo un registro espectacular con la camiseta del Newcastle, al marcar 33 tantos. Hasta la irrupción del noruego, tenía el récord de ser el máximo anotador no británico en un solo curso. El otrora seleccionado nacional, que también es famoso en el mundo de la música por ser protagonista de la portada del disco Walls and Bridges, de John Lennon, tardó 72 años en ser superado.