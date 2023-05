Bajo rendimiento, desesperación por fichar en el extranjero e indisciplina: el complicado momento de Brayan Cortés en Colo Colo

Los últimos meses han sido complicados para Brayan Cortés. El portero de Colo Colo ha debido enfrentar una serie de situaciones que hoy lo tienen alejado de la titularidad en el equipo comandado por Gustavo Quinteros.

El golero, uno de los principales referentes del equipo gracias a su buen cometido en temporadas anteriores, ha sufrido un desgaste con el tiempo. Si bien cerró la última temporada como el portero con la valla menos batida, a lo largo del campeonato, en especial en las primeras fechas, esto no se vio reflejado.

Esta baja de rendimiento comenzó a inquietar dentro de Colo Colo, aunque de todas maneras este bajón contempló la totalidad de la zona defensiva que sufrió varios cambios. Entre estos estuvieron las partidas de Gabriel Suazo y de Óscar Opazo, más la lesión de Emiliano Amor.

Los números que reflejan esta situación cuentan que en los diez partidos n los que participó por la competencia local, todos arrancando desde el inicio, alcanzó a acumular 900 minutos disputados. En ese tiempo recibió 14 goles y solo pudo dejar su arco en cero en cinco oportunidades.

Y la presión no solo llegó en el plano local, sino también a nivel de la selección, pues además de Claudio Bravo y Gabriel Arias se sumó la opción de Matías Dituro después de que este terminara con el proceso de nacionalización.

A todo esto se suma la imposibilidad de cumplir uno de sus sueños: partir al extranjero. Si bien renovó con Colo Colo, el deportista de 28 años sigue atento a la opción de poder emigrar y continuar su carrera fuera de Chile.

Actos de indisciplina

Ahora, el último de los golpes que sufrió fue el haber sido castigado por un acto de indisciplina durante la concentración del equipo. Ante esta situación el equipo técnico de Colo Colo determinó que fuera suplente en los partidos contra Palestino y Unión La Calera, tomando el protagonismo desde ese entonces Fernando De Paul.

Antes del duelo contra los cementeros, Gustavo Quinteros dio pistas de lo ocurrido con el portero. “Nosotros como cuerpo técnico, con el tema de las rotaciones de jugadores, siempre tenemos en cuenta un montón de situaciones: lo deportivo, lo grupal, los entrenamientos, el cumplir las normas que hay que cumplir para que los jugadores puedan jugar o esperar”.

Y es que según pudo averiguar El Deportivo, Cortés llevó a su habitación a una persona no autorizada durante una noche de concentración del equipo en el hotel Pullman, donde habitualmente se hospeda el Cacique.

El arquero fue descubierto por el preparador físico Hugo Roldán. Y aunque en un comienzo negó lo ocurrido, luego no le quedó otra que pedir disculpas, ya que había sido registrado por las cámaras de seguridad del recinto.

En medio de todo esto, Cortés apareció en las redes sociales para dar su respuesta con un mensaje desafiante en Instagram: “Seguimos trabajando contra todo”, publicó acompañando el texto con una foto donde sale acompañado de Marco Rojas.

Y ayer, en la conferencia de prensa previa al duelo del Cacique contra Boca Juniors por la Copa Libertadores, Quinteros abordó la indisciplina que dejará como suplente a Cortés.

“Lo dije antes del siguiente partido cuando expulsaron a Falcón y después con Gil. Nosotros para formar los equipos, dar la oportunidad y poner a jugadores, tenemos en cuenta un montón de situaciones: lo futbolístico, lo personal, las reglas, las normas que nosotros tenemos internamente. Si en algún momento algún jugador bajó el rendimiento puede jugar otro. Si en algún momento un jugador cometió un error, puede jugar otro. Siempre y cuando tenga fortalezas parecidas, porque sino a lo mejor sigue jugando ese jugador”, explicó.

“Soy justo con todo el plantel y no voy a dar las razones públicas de por qué juegan o por qué no juegan los jugadores. Son cosas que las tienen que decir ustedes. Igualmente, hay un 70% u 80% de lo que se dice sobre Colo Colo que no es totalmente verdad. Puede ser una razón futbolística o no, no lo voy a dar públicamente”, agregó más adelante.

El duelo entre albos y xeneizes está programado para las 20.00 horas en el estadio Monumental.