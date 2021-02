Hay tenis al sur de Chile

Tras la gira del cemento australiano, el polvo de ladrillo se abre paso con Concepción como primera parada. La ciudad del Biobío recibe el Challenger que inaugura la gira sudamericana del calendario ATP. Un torneo que vuelve a llevar al tenis a regiones y que es parte de un plan ambicioso, que busca darle fuerza al continente en el circuito profesional. La cita que parte el 15 de febrero, reparte 80 puntos y tiene en su cartel a grandes jugadores internacionales. Además cuatro chilenos buscarán dejar la corona en casa. Uno de ellos, Nicolás Jarry. Todo en medio de una pandemia mundial.

El certamen penquista se gestó de manera rápida y seria. La urgencia de la Asociación de Tenis por tener más campeonatos en tierras sudamericanas fue clave. La gira quedó muy dañada con la suspensión del ATP 500 de Río de Janeiro, el torneo más importante del continente, y necesitaba sí o sí nuevos de espacios para potenciar la competencia continental. Así apareció Concepción, la nueva casa del tenis chileno en el sur del país.

Horacio De la Peña, director del torneo, entrega las claves y las expectativas que rodean al primer Challenger que se hará en la Octava Región. “Hay un compromiso regional gigante, que para nosotros era muy necesario. La Seremi, la Federación, el club, todos han aportado para que esto se logre. Se van a sorprender, porque el nivel de las instalaciones y de los jugadores es altísimo”, comenta el ex entrenador de Fernando González.

Pero el tema pandemia sigue siendo lo primordial. En un momento en que la Octava Región tiene más de 2.000 casos activos por coronavirus, el torneo sabe que su gran obligación es resguardar a jugadores y trabajadores. Exámenes positivos en medio del campeonato pueden complicar el panorama de toda la gira. Es por eso que se preparan grandes medidas sanitarias en Concepción. “Es nuestra prioridad número uno. Como organización debemos darle tranquilidad a la ATP. Tendremos una burbuja sanitaria y un hotel exclusivamente para nosotros. Existirá un área roja donde solo podrán estar tenistas y técnicos. Además tendrán PCR al llegar, el miércoles y el sábado”, afirma De la Peña. El torneo se jugará sin público.

Sobre este protocolo sanitario, el Pulga detalla cómo será. Además, de la citada zona roja, también existen otras dos. “Habrá un área naranja, donde entran árbitros, peloteros y jueces de línea, más la organización; y verde, donde está la prensa y el resto del personal. No hay interacción entre las áreas”. En ese sentido, recalca: “Los jugadores no tienen contacto con ninguna otra persona. Si entran con Covid negativo y se mantienen en la burbuja, es imposible que alguien se contagie. En caso de encontrar tenistas o alguien del staff con el virus antes o después de los partidos, se les aísla, se les aparta de la competición y se les lleva a una residencia sanitaria”.

Cuatro chilenos buscarán el título

El cuadro de singles tendrá 32 jugadores. Jarry, Lama, Tabilo y Barrios son las raquetas nacionales que estarán en Concepción. Tenistas que llegan al Biobío en distintos momentos de sus carreras, pero con las ganas de firmar una semana de ensueño.

El caso de Nicolás Jarry (sr) es el más mediático. El ex 38 del mundo sigue intentando volver al ranking tras la sanción por dopaje que lo tuvo once meses fuera de las canchas. Debutó a finales de la temporada pasada pero no pudo ganar ningún partido. Llega a Concepción sin técnico, tras la espantada de Dante Bottini, pero con la convicción de que por tenis es uno, sino el mejor, del cuadro. Una oportunidad de oro para volver a meterse de lleno en el circuito.

Tabilo (175) y Barrios (259) llegan en situaciones parecidas. Ya acostumbrados a jugar torneos Challenger, son candidatos en tierras penquistas. Tanto el chileno-canadiense como el chillanejo, aterrizan con la ilusión de levantar su primer título profesional en Concepción. Puntos que a Alejandro le servirán para meterse de lleno en la carrera por estar entre los 100 primeros del ranking, y que a Tomás le permitirían seguir acercándose a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Gonzalo Lama , por su parte, vive un momento dulce de su carrera. Campeón hace una semana en el M15 de Egipto, el León logró subir 100 puestos en el ranking mundial y terminar una racha de casi cinco años sin títulos.

Gritar campeón en África le valió recibir una de las tres invitaciones que entrega el torneo. Otra fue para Jarry, que al no tener ranking no puede jugar esta categoría de certámenes. La tercera aún no tiene dueño, pero De la Peña da pistas sobre qué pasará con ella. “Estamos esperando a ver si algún jugador de renombre en polvo de ladrillo, que esté en Australia, quiera venir. La otra opción es intercambiar wild cards con alguna federación para darle más oportunidades a los chilenos de jugar en otros países”. De darse la segunda situación, el gran ganador podría ser Nicolás Jarry.

Pero no solo chilenos animan el cuadro. Son varios los jugadores latinoamericanos que llegan con chapa de favoritos al Club de Campo Bellavista. El primer sembrado es Federico Coria, hermano del Gato, y actual número 92 del mundo. El argentino lleva casi un año jugando los mejores torneos del mundo y viene de participar en los últimos tres Grand Slam. Además es dirigido por Andrés Schneiter, ex entrenador de Garin.

Otro que se roba las miradas es Thiago Seyboth Wild (118). el brasileño de apenas 20 años, vuelve a Chile tras ganar el ATP de Santiago en 2020. Es una de las grandes promesas del tenis sudamericano y especialista de la superficie.

Andrej Martin (102), Hugo Dellien (112), Daniel Galán (115) y el longevo Paolo Lorenzi (150) también pueden ser un problema para los chilenos.

Una gran gira continental

Actualmente en Sudamérica se realizan cinco torneos oficiales. De los cuales tres son en Chile y dos en Argentina. Algo que De la Peña y la marca auspiciadora del torneo de Concepción, buscan mejorar. A los ATP 250 de Córdoba, Buenos Aires y Santiago, se les busca rodear de torneos Challenger, para así lograr dos objetivos. Primero potenciar la gira sudamericana, y también darle más oportunidades a los jugadores locales.

Es por eso que el plan que se maneja es armar un proyecto a largo plazo que incluya a otros siete países del continente. Bolivia y Perú están en tratativas avanzadas para tener torneos entre el 12 y 26 de abril. Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia y Ecuador, también buscan tener Challengers antes de los clasificatorios de Roland Garros.

Una idea ambiciosa, que incluso podría sumar otro Challenger en suelo chileno desde 26 de abril. “Queremos fortalecer el tenis sudamericano. Hay un montón de chicos que juegan muy bien al tenis y que no tienen torneos. La idea es poder lograr un cambio y para eso necesitamos que haya por lo menos cinco años de circuito presente. Es una gran oportunidad para demostrar el talento que existe”, concluye De la Peña.