Hay videos con contenido malicioso: La Roja busca recuperar su cuenta hackeada de YouTube

El canal de La Roja en YouTube posee actualmente 43 mil suscriptores, una cifra no menor que suele ver por esa página parte de las actividades que realiza la selección chilena en sus distintas categorías: compactos del combinado femenino Sub 17, conferencias de prensa de Ricardo Gareca, declaraciones después de los partidos y mucho más contenido está disponible. Sin embargo, desde hace 11 días se comenzó a publicar material que no tenía que ver con fútbol, situación que se mantiene aún. La cuenta del Equipo de Todos fue hackeada.

El primer video que se subió y que no tenía relación con la selección chilena se colocó en la plataforma el 18 de abril. Para colmo, el contenido que se muestra en estos registros es peligroso, puesto que muestran supuestos tutoriales para instalar videojuegos en PC. Principalmente, los que más se repiten son sobre GTA V, Roblox y Minecraf.

Foto: captura al estado actual del perfil de La Roja en YouTube.

La situación es preocupante, puesto que, por ejemplo, el último video publicado hace un día ya alcanzó las 10 mil visualizaciones. En este sentido, lo recomendable es no pinchar en los enlaces de los mencionados videos.

¿Quién es responsable?

Según pudo saber El Deportivo, el responsable del manejo de La Roja en YouTube no es la ANFP ni alguna entidad ligada al fútbol, sino que la empresa Mediapro, quienes ofrecen servicios audiovisuales. Desde esa firma llevan una semana trabajando con Google, con el fin de recuperar la cuenta.

Mientras tanto, los videos maliciosos, que duran promedio entre un minuto y medio y dos minutos, continúan apareciendo en internet con los logos oficiales del combinado nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

Lejos de todo este problema digital, un complicado Ricardo Gareca ya piensa en su próximo desafío, que será de local contra Argentina por las Clasificatorias, el 4 de junio. Cinco días después, deberá visitar a Bolivia en El Alto. Serán dos compromisos claves para saber si Chile sigue con esperanzas o si definitivamente sentencia su eliminación de la Copa del Mundo 2026.