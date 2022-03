Históricos azules están preocupados por el futuro del equipo de Escobar: “La U va a tener que mejorar o va a sufrir mucho”

Universidad de Chile deberá afrontar un nuevo Superclásico con Colo Colo llena de dudas. El equipo laico, que este lunes cayó ante O’Higgins, en el Santa Laura, sumó un nuevo traspié en el Torneo Nacional. La fragilidad de su defensa y un mediocampo que no logra marcar diferentes parecen ser la principal preocupación del equipo que hoy comanda Santiago Escobar.

En la vereda de Colo Colo, sin embargo, viven una situación similar. El equipo de Gustavo Quinteros sigue sin poder enmedar el rumbo en el arranque del presente torneo. Suma tres duelos sin saber de victorias. Este fin de semana cayeron ante Huachipato, en Talcahuano.

En ese marco, históricos de la U conversaron con El Deportivo y analizaron la posibilidad de vencer a Colo Colo y poner fin a la racha de más de 20 años sin saber de abrazos en el Monumental.

El excentrocampista, Víctor Hugo Castañeda, se refirió a la cualidad especial que adquieren este tipo de partidos en comparación al resto e indicó que, a pesar del mal momento de Universidad de Chile, es posible revertir la histórica mala racha. “Cada vez que uno entra a un partido tiene posibilidades de cambiar la historia, no se puede dar por perdido o por ganado un partido antes de jugarlo y menos en la U”.

“Los clásicos son especiales. La U no llega bien después de O’Higgins, que fue un horrible partido, pero el fin de semana tiene la posibilidad de revertir todo eso”, complementó.

Sobre los juicios que han caído en torno a la conformación del plantel, Castañeda enfatiza pide paciencia. De paso, asegura que el responsable de dar las explicaciones es Luis Roggiero, el director deportivo.”Los jugadores están recién comenzando y hasta el momento no ha sido buena su performance, pero jugar en la U no es fácil, se tienen que adecuar. Hay jugadores jóvenes que tienen mucho futuro y se tienen que acostumbrar a lo que es jugar en la U”.

“Hay que preguntárselo al gerente deportivo, él tiene que responder. El año pasado cuando se le criticaba y no aparecía, yo no estaba de acuerdo porque él no había armado el plantel, pero ahora sí lo hizo. Aunque se entendió que esto no era un saco de billetes y han reajustado los presupuestos para poder crecer nuevamente. La U va a tener que mejorar o va a sufrir mucho”, sentenció.

Víctor Hugo Castañeda en su paso como entrenador en Universidad de Chile (2016). Foto: Agencia Uno.

Ponce concuerda

En esa línea, el exdefensor Waldo Ponce coincidió en la posibilidad que tiene la U de cambiar la historia reciente del club y que todavía hay tiempo para que el equipo se ponga en sintonía para mejorar el desempeño mostrado.

“Estos partidos no se mira mucho cómo uno va en el campeonato, de qué forma llegan. Son bien especiales estos partidos, entonces no se mira mucho lo que pasa en la tabla o cómo uno viene jugando. Uno siempre tiene la oportunidad de revertir la historia que ha significado los años de Colo Colo ganando. Muchas veces la U ha llegado mejor que Colo Colo, y ha pasado lo mismo, se ha dado el mismo resultado. Aunque también hay que hablar de Colo Colo, que no viene jugando como en la pretemporada o como terminó jugando el año pasado, entonces es muy relativo”.

“Hay desconformidad en cuanto a la defensa, pero es un plantel nuevo. No tiene una base como la trae Católica o Colo Colo, aquí todos o casi todos los jugadores son nuevos. Salvo un par que jugaba el año pasado, todos los demás son nuevos, entonces cuesta bastante acoplarse a los nuevos compañeros, al nuevo club. Es un equipo nuevo, que se está afianzando, que se está conociendo y si se está jugando mal, a lo mejor se puede revertir en un futuro”, comentó el otrora seleccionado nacional con respecto al juego mostrado por Universidad de Chile.

“No nos podemos proyectar cómo puede seguir la U en el campeonato. Hay que ir paso a paso, viendo cada partido y ojalá que no se esté peleando en el descenso como en los últimos años y que la U esté peleando donde se merece, que es por el campeonato”, sentenció Ponce.

Waldo Ponce disputando la pelota con Moisés Villarroel en un Superclásico (2006). Foto: Andrés Pérez.

Crítica de Hoffens

En tanto, Héctor Hoffens mostró una opinión distinta frente al crudo momento que viven los azules desde hace unos años. El exatacante explicó que, a pesar de no haber podido ver los últimos encuentros, “la U ya no es la antes”.

“La U dejó de ser la U hace mucho rato, han cambiado muchas cosas (...) La U ha dejado de ser lo que era, ha dado lástima y va a seguir dando lástima este año”.

Aún cuando no ve un despegar azul, el retirado aseveró que cualquiera puede ganar el partido del próximo domingo. “Puede pasar cualquier cosa el domingo, los clásicos son aparte. Colo Colo y la U llegan mal, y el que gane va a tapar la mala racha”.