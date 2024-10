Informe de Piero Maza sentencia a Leandro Fernández

El informe de Piero Maza, el juez del partido entre Deportes Iquique y Universidad de Chile, prácticamente sentencia la suerte de Leandro Fernández. El árbitro del compromiso entre los Dragones Celestes y los universitarios insiste en el criterio al que apeló para sentenciar la expulsión del delantero azul por una entrada sobre el nortino Joaquín Moya, determinación referil que los laicos consideraron exagerada. La infracción se produjo en la media hora de juego.

“Ser culpable de juego brusco grave; al dar un golpe con la planta del pie sobre el muslo de un jugador rival con uso de fuerza excesiva y colocando en peligro la integridad física del adversario”, consigna el relato que Maza entregó como parte de la documentación oficial sobre la que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina debe resolver la sanción. La U apuesta a demostrar que Fernández no tuvo la intención de cometer la infracción.

De dos a cinco partidos

La sanción que puede recibir Fernández es enérgica. El articulado establece castigos que van desde los dos partidos como mínimo a los cinco como máximo. La determinación está en manos de la corte deportiva que preside Exequiel Segall. En cualquiera de los casos, el atacante transandino se perderá compromisos decisivos para la suerte de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional.

El técnico Gustavo Álvarez consideró que la salida de Fernández fue decisiva para el desarrollo del duelo. “Nos faltaba tranquilidad para no terminar rápido la jugada. Éramos dominadores y mejor que el rival. La expulsión emparejó un poco todo”, explicó. “En el segundo tiempo salimos con el mismo plan de juego. Fue una constante que no encontramos claridad entre cuartos, pero el resultado, repito, hay que aceptarlo, reconocerlo, pero no me parece que el rival nos superó, nos manejó la pelota, nos metió contra el arco y que nos hizo sufrir. No me parece eso para nada. Sí que nos equivocamos en algunas cosas, pero ese es el análisis que hago”, puntualizó tras el partido.

Leandro Fernández fue expulsado por Piero Maza. (Foto: Photosport)

Los laicos lideran la tabla de posiciones, con 55 unidades, siete más que Colo Colo. Sin embargo, los albos aún tienen que jugar los tres partidos que mantienen pendientes. El primero de ellos será este jueves, a las 20 horas, frente a Universidad Católica, en el estadio Monumental. Si los ganan todos, se apoderarán del primer puesto.

Puch, menos grave

Menos grave fue la infracción que determinó la también prematura salida del campo del iquiqueño Edson Puch. “Doble amonestación: ser culpable de conducta antideportiva, al dar un golpe con la planta del pie sobre el empeine del jugador rival de forma temeraria”, describe el juez como argumento para determinar la salida del campo de juego del símbolo nortino.