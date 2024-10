La U apuesta por salvar a Leandro Fernández para la parte decisiva del Torneo Nacional

En Universidad de Chile se encienden las alarmas. Su expedición al norte no fue como lo esperaban. La derrota por 3-0 golpea en el CDA. Por lo abultado que fue el marcador, y porque pierden a Leandro Fernández, su elemento más importante en el ataque. El argentino ha anotado 11 goles y entregado 20 asistencias. Ante Iquique fue expulsado y no podrá estar ante Unión La Calera, el próximo sábado. Aunque en Azul Azul buscan revertir esta situación.

En las huestes laicas apelan a que la patada del transandino sobre Joaquín Moya fue casual. Que se dio por el resbalón del atacante y no por una mala intención. Algo que el árbitro Piero Maza no tomó en cuenta cuando le mostró la tarjeta roja al ariete. La U presentará sus argumentos ante el Tribunal de Disciplina, que sesiona este martes. Para Gustavo Álvarez resulta imperativo contar con el atacante. De hecho, cuando explicó la derrota ante los dirigidos por Miguel Ramírez, argumentó que quedar con uno menos fue lo que desniveló la balanza para el local.

“Nosotros, mientras que tuvimos 11 contra 11, encontrábamos al hombre libre en salida, controlábamos el juego en el medio. Nos faltaba tranquilidad para no terminar rápido la jugada. Éramos dominadores y mejor que el rival. La expulsión emparejó un poco todo”, señaló el DT. “Se resbala y no tiene ninguna intención de golpear al rival, fue totalmente accidental”, agregó.

Leandro Fernández, luego de la infracción que le valió la tarjeta roja. Foto: Photosport

“Hay que ser equilibrados; si no hablo de los arbitrajes nunca, no hay que hacerlo cuando se pierde, si no suena a excusas y es una forma de refugiarse en un lugar cómodo en lugar de enfocarse en el trabajo y corregir lo que no se hizo bien”, dijo después. Los reclamos por la tarjeta roja a Fernández también vinieron por parte de los históricos azules. “Expulsado por resbalarse y flectar las piernas para evitar el impacto... se pasan”, escribió Johnny Herrera, en su cuenta de Instagram.

La presión del liderato

Pese a la derrota, en Universidad de Chile siguen como líderes de Primera División. Pensando en sus próximos desafíos, este lunes a las 17 horas, el plantel vuelve a las prácticas. Solo un día después de su viaje a Iquique. De todas formas, la preocupación azul ahora radica en que dependen de un tropiezo de Colo Colo para mantener la punta. El Cacique está a siete puntos y tienen tres partidos pendientes. O sea, pueden quedar dos unidades por encima de los estudiantiles si es que ganan todos sus encuentros.

En ese contexto, Álvarez descartó que exista temor por parte de los azules. “Siempre las victorias acercan a los equipos a la consecución de un objetivo y las derrotas no. Miedo en el fútbol no tuve ni tengo, trabajo todos los días para que el equipo juegue cada vez mejor y superando al rival nos acercamos a ganar partidos, me parece que de eso se trata el fútbol, de trabajo, constancia, perseverancia y no de miedo, bajo ningún punto de vista”, señaló.

Pese a lo abultado que fue el marcador, el entrenador asegura que no ha sido el encuentro más bajo de la U este semestre. “El peor partido fue con Audax. Me parece que hoy el equipo, con un resultado que reconozco, respetó y representó la idea, con errores”, estableció.