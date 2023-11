Instaló una cámara oculta sin consentimiento: denuncian a David Nalbandian por acoso sexual y hostigamiento

El extenista David Nalbandian fue denunciado ante la justicia argentina por acoso sexual y hostigamiento en contra de su expareja. Una noticia que remece al país trasandino y que recién comenzará su investigación en los tribunales.

La información fue lanzada por el medio argentino C5N, quien tuvo acceso a la denuncia de la pareja del ex campeón del Masters 1000 de Madrid. En el extenso escrito se detallan distintas situaciones y también se comparte un audio donde Nalbandian admite haber colocado una cámara oculta en la pieza sin consentimiento.

“¿Pones una cámara que da directo a la cama para ver si yo me acuesto con otro? La otra vez me dijiste que no entendías por qué yo no quería acostarme con vos”, le pregunta la mujer al argentino, quien confiesa haber instalado el dispositivo: “¿Quieres que sea honesto? Sí, la puse ese día. No la pude ver, porque no sé qué quilombo (problema) hay con internet. No se puede ver, así que no veo absolutamente nada”.

En la denuncia también se entrega el relato de la pareja de Nalbandian sobre los últimos meses de la relación. “Estuve con él desde septiembre del año pasado. Cuando fui interpretando su accionar, decidí separarme en julio de este año... lo que lucía como una ruptura amistosa, fue enturbiándose día a día. Me reclamaba insistentemente y vigilaba mis movimientos y actividades”, se desprende del escrito.

Ahí también se detalla cómo fue el momento en que encontró la cámara. “Empecé a asustarme cuando el empleado de vigilancia del edificio me confesó que Nalbandian le pedía las cámaras de seguridad para ver mis movimientos. En Junio notamos algo extraño en la habitación, yo estaba con mi hermano. Él notó un brillo extraño detrás de la ventilación interna que tiene el departamento. El terror que provocó en mi fue indescriptible: No solamente me estaban vigilando, si no que pudieron verme desnuda”, relató.

La denuncia en un comienzo fue archivada por falta de pruebas, pero luego con los audios y mensajes del tenista, la apelación de la denunciante logró que se comience una investigación en los juzgados del Ministerio Público de Argentina.