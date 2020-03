Iquique pacta reducción salarial con parte de su plantel

Deportes Iquique también reducirá los sueldos del plantel. O de una parte, pues los Dragones Celestes acordaron una rebaja en los ingresos de los principales referentes del plantel mientras el fútbol esté detenido por el coronavirus. Eso sí, las modificaciones recién comenzarán a operar en la planilla de abril.

El presidente del club nortino, Cesare Rossi, explicó el pacto. “Nos juntamos el viernes con los jugadores. El mes de marzo no se va a tocar. Hubo acuerdo con algunos jugadores para rebajar sueldos en abril. Solo algunos, los que podían, los más experimentados. Si alguien planteaba que no podía, no habría problemas, pero no se negó ningún jugador. Este dinero será devuelto cuando se normalice la actividad. Es entre un 13 y un 15 por ciento", puntualizó.

En el mismo sentido, el dirigente valoró la disposición de los jugadores. “Fue excelente. Entendieron que es una situación de crisis y accedieron. Lo valoro mucho”, sentenció.