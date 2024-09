Jack Draper se va con todo contra el apretado calendario del circuito ATP

El tenista británico Jack Draper no se guardó nada a la hora de criticar el calendario del circuito ATP. Lo hizo en el marco de la Copa Davis, en la que quedaron eliminados a costa de Canadá y Argentina.

Una fase que se dio apenas unos días después de volver de Nueva York en la disputa del US Open en la que llegó a disputar las semifinales contra el italiano Jannik Sinner.

“El calendario es una locura, hoy en día”, declaró en diálogo con la BBC. “Muchos otros, en mi posición, no habrían acudido esta semana a disputar la Copa Davis. Tenemos un calendario realmente complicado, no hay tiempo para descansar, pero tampoco para trabajar en ningún aspecto del juego. Hay tantos eventos obligatorios que vamos de un lado a otro sin margen para nada”, continuó el actual jugador 20° del ranking ATP.

“Ser tenista hoy en día es un auténtico desafío mental. Pasas de una superficie a otra sin tiempo para prepararte ni reponerte a nivel físico, no se puede desconectar. Muchos dirán que los jugadores de otra época hacían un calendario similar, pero el cambio que se ha hecho en los Masters 1000, poniéndolos de dos semanas de duración, dificulta aún más las cosas”, complementó.

Por otro lado, estableció que la frecuencia de los torneos no solo provoca un mayor desgaste en el aspecto físico, arriesgando el surgimiento de lesiones, sino que también que para los tenistas que comienzan a dar sus primeros pasos en el deporte a nivel profesional les será más complicado lograr éxitos, en especial por el desgaste mental que esto significa.

“Desde Miami no he tenido tiempo absolutamente para nada. Llevo encadenando semanas de competición sin poder descansar ni entrenar. Honestamente, no creo que vayamos a tener carreras largas como las de muchos de los veteranos de hoy en día. Esto es insostenible”, apuntó.

Las muestras de desgaste en el US Open

Draper alcanzó las semifinales en la última versión del US Open, donde cayó contra Jannik Sinner, y en el duelo entre ambos dio muestras del desgaste que significó llegar a esta instancia, a lo que se sumó una complicación por ansiedad.

“Creo que obviamente fue un partido muy físico. Obviamente, por eso Jannik es el jugador número uno del mundo, porque cuando juegas contra los mejores jugadores, la intensidad es diferente... es un paso adelante”, declaró tras el partido.

“Creo que, obviamente, es una gran ocasión para mí. Definitivamente me sentí más emocionado hoy, un poco más nervioso”, reconoció.

Luego se refirió a las tres veces que acabó vomitando en la cancha. “No me iba a retirar en las semifinales de un Grand Slam”, dijo. “Sé que en el último set, probablemente no había una gran imagen. Pero, al final del día, siempre trato de dar lo mejor de mí”.

“Definitivamente soy alguien ansioso. Creo que cuando sumo eso a veces siento un poco de náuseas en la cancha, y me siento un poco mal cuando las cosas se ponen difíciles. No tuve ningún problema antes del partido, pero obviamente se fue acumulando”, añadió.