Jader Gentil explica los motivos de su arribo a la UC: “Siempre la miré peleando en torneos internacionales”

Universidad Católica presentó este viernes a Jader Gentil, brasileño de 21 años quien se sumó en las últimas horas del mercado de pases a la escuadra de la precordillera para intentar conquistar el Torneo Nacional este 2024.

Una apuesta que incluso no esperaba el DT cruzado, Tiago Nunes: “Me sorprendió incluso a mí, porque como había comentado la idea no era trae a un jugador brasileño. La adaptación en la mitad del torneo podía ser complicada para un jugador que llega desde otra cultura deportiva”,señaló hace unos días el estratega.

Pero lo cierto es que incluso frente a ese escenario la llegada del extremo brasileño ya es una realidad. Este viernes se puso la camiseta de la UC por primera vez y comentó por qué decidió arribar en la precordillera. “Siempre miré a Universidad Católica peleando en torneos internacionales, como Libertadores o la Sudamericana, mi conocimiento del club es ese”, mencionó.

Una de las grandes sorpresas es que el jugador había sido fichado hace solo unos meses por el Santa Clara de la primera división de Portugal, pero no alcanzó a debutar antes de fichar por la UC. “Sobre mi ida a Portugal, a un club que me compró, tenía muchas ganas de jugar en Europa, acepté eso y después apareció una oportunidad de venir acá, a un gran club, no pensé dos veces, quise venir acá y espero dar lo mejor para ayudar al club a conseguir sus objetivos”, manifestó.

En torno a sus características de juego fue claro: “Soy un jugador que puede jugar tanto por fuera o por el medio, soy mediapunta. Eso facilita a mí y a Tiago, mi característica es que soy un jugador muy ofensivo, tengo calidad técnica y espero ayudar a mis compañeros a ganar los partidos para conseguir los objetivos del club”, siguió.