Jean Pierre Rhyner, el otro Lapadula al que recurrió Gareca para Perú

El futbolista que ha acaparado todas las miradas en la concentración de la selección peruana es Gianluca Lapadula, el italiano que fue nominado para el combinado del Rimac de cara a los partidos de las Eliminatorias ante Chile y Argentina. Sindicado como el reemplazante de Paolo Guerrero, ausente por lesión, el ariete del Benevento es la vedette en el país vecino. Pero en la convocatoria de Ricardo Gareca no es el único “extranjero”. Hubo otra sorpresa.

Su nombre es Jean Pierre Rhyner, futbolista suizo-peruano nominado por primera vez al elenco absoluto. Tiene 24 años, nació en Zúrich, es un defensa zurdo de 1,88 m y juega en España. Al igual que en el caso de Lapadula, su madre es peruana, lo que le da la posibilidad de defender la camiseta de ese país.

Hizo las divisiones inferiores en el Grasshopper, club en el cual debutó oficialmente en 2015. En aquella época no solo mostró sus dotes como zaguero, sino también como lateral por la franja izquierda. Luego, pasó al Schaffhausen, otro elenco helvético. Desde pequeño que mostró interés en jugar por la Blanquirroja. En 2013 recibió su primer llamado para la Sub 18 suiza. Al año siguiente estuvo en la prenómina para la Sub 20 peruana, de cara al Sudamericano de Uruguay 2015, pero no integró el plantel final. Donde sí jugó fue para la Sub 20 y Sub 21 de Suiza.

En 2019 le llega la opción de dejar su tierra natal. Ficha en el Cádiz de España, donde juega ocho partidos y anota un gol para un elenco que lograría el ascenso a la Primera División hispana. Tuvo una lesión que lo privó de mayor continuidad. Sin mayor espacio en Cádiz, partió a préstamo hasta el final de la temporada al FC Cartagena, de la Segunda División.

Al ser consultado sobre su nominación para el combinado incaico, Rhyner no ocultó su felicidad: “Orgullo. Es un sueño que se hace realidad estar convocado a la selección absoluta de Perú... Yo no espero nada, solo darlo todo cuando me toque jugar”, manifestó este zaguero izquierdo, que también puede ser lateral si la necesidad lo amerita. En el inicio de los trabajos con el resto de sus compañeros, en el Complejo de la Villa Deportiva Nacional (Videna), participó de los trabajos de táctica fija y anotó un gol.

Su presencia en la nómina de Gareca también se justifica por las interrogantes del cuadro peruano en la zaga. Carlos Zambrano, uno de los fijos, fue suspendido por tres partidos tras su expulsión ante Brasil. A su vez, las dudas respecto a la condición de Miguel Trauco, lateral izquierdo titular, quien de todos modos fue convocado pero fue duda por lesión.