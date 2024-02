Jefa de Estadio Seguro explica la suspensión de partidos en el fútbol chileno

La crisis del fútbol chileno sigue latente. El tema ya superó al plano deportivo y el gobierno está tomando un rol activo en la búsqueda de soluciones para erradicar la violencia de los estadios. Trabajo que incluso llevó a pedirle explicaciones a Estadio Seguro, uno de los entes más cuestionados estas semanas.

Y hoy fue su jefa, Pamela Venegas, quien salió al paso de las críticas y explicó los motivos que llevaron a las suspensiones de los duelos de Universidad de Chile ante Cobresal, Unión La Calera frente a Universidad Católica, Everton vs. Palestino y San Luis contra Universidad de Concepción.

“Hay una contingencia que todos conocemos, por los incendios de la quinta región, que está muy potente. Incluso en la ANFP se vieron algunas alternativas para cambiar localía. Entiendo que Palestino vs. Everton no se pudo; entiendo que Calera tampoco, ellos presentaron propuestas en Calera y en Valparaíso, no propusieron otra región. Lo mismo con Deportes Limache, que podría ir a jugar a San Felipe, podrían haber buscado otro lado fuera de la región. Pero los compromisos que están, y el recurso de Carabineros que está escaso, y este fin de semana era más escaso que el fin de semana anterior, hacen ver esto. pero igual se jugaron partidos”, señaló Venegas a ESPN.

Seguido a eso buscó recalcar que los motivos de suspensión apuntan a diversos motivos y no a una sola situación. “Hay partidos suspendidos por contingencia, pero por distintas contingencias. Y eso también hay que tomarlo en claro a la hora de analizar por qué se juega o por qué no se juega. Acá todos queremos que se juegue, y todos hemos estado empujando para que se juegue”, ratificó al mismo medio.

Es por toda esta situación que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, citó al delegado presidencial Jaime Fuentes (S), a Pamela Venegas, la jefa de Estadio Seguro y Carabineros para dar explicaciones de los últimos hechos que tienen al fútbol como foco de atención. Todas las partes entregaron sus descargos y acordaron facilitar la vuelta de la actividad, pero sin descuidar la seguridad.