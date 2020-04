Jefe médico de la FIFA señala que el fútbol debiese esperar hasta septiembre

Paños fríos al optimismo de algunas ligas en volver prontamente al fútbol profesional. El presidente del Comité Médico de la FIFA, Michel D’Hooghe, declaró al medio inglés Sky Sports que vislumbra un retorno de la actividad no tan próximo. Considera que es pronto que los jugadores puedan entrar en contacto entre si y que no serían suficientes las medidas de distanciamiento social. Como una posible fecha plantea no antes del 1 de septiembre.

“El mundo no está listo para el fútbol competitivo, espero que esto pueda cambiar muy rápido y sinceramente espero eso. Hoy se necesita más paciencia. Esta es la situación más dramática que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. No debemos subestimarla, debemos ser realistas”, declaró el jefe médico del ente rector del fútbol mundial.

“El fútbol solo puede ser posible si el contacto es posible nuevamente. El fútbol sigue siendo un deporte de contacto y evitarlo es una de las primeras cosas que todos dicen. Todavía se trata de distanciamiento social. Las pruebas son un punto importante, pero hay que repetirlas. Si uno de los jugadores se vuelve positivo, tienes que poner a todo el equipo en cuarentena. ¿Es esa una solución para una competencia normal?... No es una cuestión de dinero, es una cuestión de vida o muerte. No puedes jugar en la Premier League cuando los jugadores están obligados a permanecer a dos metros el uno del otro. No puedes pedirle al Liverpool que vaya a Manchester cuando todos los jugadores se mantengan a distancia de dos metros entre ellos. ¿Alguna vez has intentado jugar al fútbol con una mascarilla? Esto no evita el distanciamiento social”, añadió.

Además, en el diálogo con Sky Sports, D’Hooghe plantea la chance de cambios en el reglamento, como el amonestar a los jugadores que escupan en la cancha.