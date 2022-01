Jeisson Vargas y sus casos de violencia: “Son temas que están aclarados y cerrados legalmente”

La U sigue oficializando los nombres de su lista de refuerzos y también descarta algunos que sonaban con fuerza. Hoy le tocó el turno a Hernán Galíndez y Jeisson Vargas, quienes acudieron a la sala de prensa del CDA para dar a conocer sus primeras impresiones con la camiseta del Romántico Viajero.

Pero sin duda, toda la atención estaba puesta en el formado en Universidad Católica. Las acusaciones por violencia intrafamiliar que pesan sobre el excementero fueron materia de análisis antes de su contratación en el cuadro laico. El delantero las abordó en su presentación. “No creo que me afecte en mi desempeño en el club. Mis años en La Calera me sirvieron mucho para crecer y madurar y esos son temas que están aclarados y cerrados legalmente. Con mi esposa estamos casados hace siete años, tenemos dos hijos y esto me pilla en una etapa súper madura”, asegura.

Luego insiste: “Es un caso cerrado. Vivimos como familia hace siete años y estamos felizmente casados. Además, muchas de las cosas que se dijeron son falsas y como no me gusta salir a aclarar o desmentir, quedaron como verdades. Pero está todo resuelto y aclarado”.

Por último, Vargas habló de su posición en el armado del técnico Santiago Escobar y adelantó que será el nuevo ‘10′ de los estudiantiles. “Mis dos últimos años en La Calera fui enganche y ahí me siento cómodo, libre. Le he comentado a Santiago que esa es mi posición natural”.

Foto: Gentileza Prensa Universidad de Chile

“La capitanía no es algo que me vuelva loco”

Hernán Galíndez, el nuevo portero azul, se describió como un hombre al que le encanta ubicarse bien en el arco y que tiene gran saque con los pies. “Y me gusta mucho hablar. No sólo para ordenar la defensa cuando no tenemos el balón, también cuando lo tenemos. La idea es que mi compañero busque un jugador desmarcado para salir jugado”-

“Puedo aportar experiencia, porque soy uno de los más grandes o el más grande, y aquí hay jugadores jóvenes que, si son bien guiados, pueden tener un gran futuro”. Por lo mismo, respondió a la posibilidad de cargar la jineta de capitán que lucieron Johnny Herrera o Sergio Vargas: “La capitanía no es algo que me vuelva loco. Sé que si mantenemos la disciplina y el respeto, tendremos más posibilidades de tener éxito... No puedo llegar a pedir la capitanía, porque hay jugadores chilenos y de experiencia que pueden llevar la jineta, pero si me toca a mi, estaré encantado”.

Otro de los temas que abordó Galíndez fue el Superclásico y los años que llevan los universitarios sin ganarle al Cacique. “Tuve el privilegio de hacer una serie y vencer a Colo Colo en una llave de la Sudamericana y sé lo importante que es el clásico y que hace un tiempo no se le puede ganar. Pero me ilusiona más salir campeón y le dije a Luis Roggiero que quería salir campeón”.

Finalmente, Luis Roggiero, el gerente deportivo de la concesionaria estudiantil, no adelantó nuevos nombres, pero sí que siguen pensando en refuerzos. “Estamos buscando algunas alternativas en posiciones que entendemos son sensibles. Hemos definido perfiles y seguimos evaluando jugadores. Seremos los primeros en comunicar cuando se concrete la negociación”, concluyó.

El Deportivo se enteró de que los laicos están muy cerca de contratar al mediocampista argentino Federico Lértora, quien milita en Colón de Santa Fe y juega como volante central. Tiene 31 años.