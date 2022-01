Roggiero descarta el arribo de Marcelo Díaz: “Estamos buscando a un jugador con distintas características”

En Universidad de Chile siguen los movimientos. Hoy, a mediodía, los estudiantiles presentaron a Ronnie Fernández como delantero estudiantil, de cada a la temporada 2022. El exfutbolista de Santiago Wanderers estuvo acompañado de Luis Roggiero, el director deportivo, y Michael Clark, el presidente. Ambos respondieron una serie de preguntas relacionadas al presente del equipo laico.

Uno de los temas apuntó al retorno de Marcelo Díaz. El volante, formado en las canteras estudiantiles, ha dejado en claro su deseo de volver al equipo que entrena en La Cisterna. Sus ganas, sin embargo, no serán suficientes. Luis Roggiero lo descartó, de entrada.

“Nosotros ya le hemos manifestado al agente de Marcelo Díaz que estamos buscando a un jugador con distintas características para esa posición en este momento”, dijo el ecuatoriano en conferencia de prensa. Al mismo tiempo, justificó el arribo de Felipe Seymour.

“Me remito a los lineamientos que les comenté en la pregunta anterior. Tenemos perfiles definidos y el gran desafío de armar un plantel es identificar a los jugadores adecuados que nos permitan tener un equilibrio. Felipe cumple con las características que buscamos para su rol y posición”, señaló el dirigente.

Otro de los temas abordados fue la demanda por dobles contratos que Melipilla ingresó contra Azul Azul. Michael Clark, el presidente, se refirió a la audiencia que hoy fue suspendida.

“Con respecto a la denuncia que nosotros presentamos, yo estaba enterado. Se presentó 24 horas antes del partido porque los días anteriores fueron apareciendo pruebas en los medios que daban cuentas de malas práctias de un equipo. Si las pruebas terminaban siendo correctas y verdaderas, había un club que no había respetado las normas. Basados en ese conocimiento, decidimos presentar una denuncia. Tenía muchos méritos, por algo se sumaron tantos clubes y la ANFP”, dijo.

“¿Si denunciamos por temor al descenso? Hicimos una denuncia. Lo pudimos hacer una semana antes o después del partido. Lo hicimos 24 horas antes del partido para que no fuera tema, para que el foco no estuviese en la preparación del partido. Estábamos peleando con el descenso. Todos saben lo que sufrimos. Queríamos que el foco estuviese en sacar el partido adelante. Tampoco lo quisimos hacer después del partido porque si no nos iba a bien dirían que nos queríamos salvar por secretaría”, comentó.