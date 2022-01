Ronnie Fernández muestra su alegría por llegar a la U: “Es un desafío que esperaba hace tiempo”

Universidad de Chile presentó oficialmente a Ronnie Fernández como su refuerzo para la temporada 2022. Con el atacante más el resto del plantel intentarán dejar atrás la pésima temporada anterior que los mantuvo con el riesgo del descenso.

En su presentación manifestó que está “muy contento y agradecido de este paso en mi carrera. Lo asumo con mucha responsabilidad y sabiendo que llego a un equipo donde los objetivos son bien marcados. Mi entrega siempre va a estar a disposición de la institución y esperando a que este año sea bastante positivo para nosotros”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

También sostuvo que no llega como un reemplazo de Joaquín Larrivey y que espera cumplir con lo que le pida el técnico Santiago Escobar.

“Vengo a disposición de lo que necesite la institución. Soy muy competitivo, estoy bastante intranquilo cuando las cosas no están bien. Mientras las individualidades crezcan, va a ser mucho más fácil. Independiente de los nombres de quien venga y quien no, la U tiene que estar por sobre los nombres”, dijo.

“No creo que llegue como reemplazante (de Larrivey). Hoy en día el objetivo es que tengamos mejores resultados y eso debe ser lo primero, segundo y tercero”, complementó.

A su vez destacó que su incorporación a U. de Chile llega en “un muy buen momento” personal. “Llego a un club que tiene una resonancia importantísima y no solo a nivel nacional. Me pilla en un muy buen momento. Es un desafío que esperaba hace tiempo. Era una de las cosas que le faltaban a mi carrera. Los procesos hay que disfrutarlos. Cuando un jugador está en todos sus aspectos de la vida equilibrado ayuda mucho más a crecer”.

Sobre los primeros días de pretemporada junto al DT señaló que “arrancamos el proceso hace un par de días. Son básicamente exámenes de rutina. Ayer nos saludamos (con Escobar), compartimos un par de palabras y frases por jugadores cercanos. Me tocó estar en Colombia, por lo que había similitud en algunos temas. Estamos en un proceso de inicio de temporada. Lo técnico y lo táctico desde mañana seguramente ya nos pondremos a la orden”.

En relación a la posición en la que le gustaría sumar minutos, indicó que “primero me gusta estar dentro de la cancha. Segundo, creo que el frente de ataque me acomoda mucho. Tengo la capacidad de jugar bien de espalda, me gusta llegar al área, compartir del juego, salir un poco a apoyarme y veo que eso por ahí es bueno. Y en la parte defensiva me gusta arrancar la presión, las presiones agresivas. Creo que vamos a tener estos días para ir adaptándonos a lo que el cuerpo técnico requiera, estoy entregado a las necesidades de la institución y todo lo demás va a ser trabajo de estos días”.

Por último, se refirió al hexagonal de pretemporada que se desarrollará en Argentina ante el incremento de casos de coronavirus. “Hay distintas maneras de verlo. Acá en el CDA se cumplen los protocolos. Hay mucha preocupación por la pandemia que sigue latente. Y en ese sentido me hace pensar que los resguardos van a ser del mismo nivel. La preocupación de la institución es que estemos a salvo, después está el tema de los jugadores del distanciamiento, tenerla menor cantidad de relaciones con personas externas, entendiendo que en una preparación perder a un jugador por el Covid sería lamentable. Si uno toma las precauciones es difícil que pueda traernos complicaciones”, afirmó.