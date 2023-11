A cuatro golpes del líder: Joaquín Niemann arranca el Abierto de Australia metido en el top ten

Comienzo con buenas sensaciones para Joaquín Niemann en el Abierto de Australia. El chileno disputa su segundo evento en Oceanía tras el cierre de temporada del LIV y tras la primera ronda en Sídney se posiciona en el noveno puesto con una tarjeta de cinco bajo par.

Números que ilusionan al talagantino, quien decidió viajar a la isla para sumar los puntos en el ranking que no consigue en la liga de los petrodólares. Con la mirada puesta en los majors de 2024, Niemann disputó primero el Australian PGA (terminó quinto) y ahora el Abierto de Australia, mostrando un gran nivel competitivo.

De hecho, tras los primeros 18 hoyos solo queda a cuatro golpes del líder exclusivo, el golfista local y ganador del Rocket Mortgage Classic de 2021, Cameron Davis. El nacido en Sídney arrasó con una ronda de nueve bajo en donde no tuvo bogeys y sumó un águila en el 14.

Niemann por su parte comenzó en la bandera 10 y clavó cuatro birdies en sus primeros nueve hoyos. Después su único bogey se dio en el hoyo dos, manchando una tarjeta que continuó con otros dos descuentos, en el tres y cinco.

El chileno quedó empatado en la tabla general junto a otros siete jugadores (entre ellos el venezolano Jhonattan Vegas) por lo que se espera que la segunda ronda (madrugada del viernes) comience a separar distancias entre los golfistas que componen el field.

Una de las grandes sorpresas fue el rendimiento del máximo favorito: Cameron Smith. El australiano llegaba al torneo como la estrella local, principalmente por sus logros en 2022 donde ganó el The Open y el The Players y además llegó al puesto dos del mundo. Eso sí, las cosas no salieron de la mejor forma y tras la primera ronda, el actual 20 del mundo y figura del LIV, marcha en el puesto 56 con un acumulado de uno bajo par.

Con la mirada en Chile

Una vez cerrado el paso por Oceanía, Joaquín Niemann volverá a Chile para disputar un nuevo torneo profesional en el país. Será el Abierto de Chile, que para su edición 93 contará con el talagantino y con Mito Pereira como grandes figuras.

Ambos lucharán por una bolsa de 65.000 dólares e intentarán quitarse la espina de los Juegos Panamericanos, donde no pudieron colgarse una medalla sobre el césped del Prince of Wales Country Club.

Esta nueva versión del Abierto de Chile se disputará en el Club de Golf La Dehesa entre el 7 y el 10 de diciembre y será el último torneo de los referentes nacionales en 2023, poniendo fin a una temporada donde no lograron victorias individuales en el LIV, pero sí firmaron un gran rendimiento colectivo junto al Torque GC.