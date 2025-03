Joaquín Todeschini, técnico de Chile: “Ojalá todos los chicos que vienen al seven puedan llegar a los Cóndores XV”

El seven chileno vive un momento estelar. Tras el triunfo de los Cóndores 7s en la primera fecha del World Challenger Series, la ilusión de seguir progresando y llegar a la máxima categoría de la modalidad crece de la mano del entrenador argentino Joaquín Todeschini. “Lo estamos disfrutando mucho. Es duro porque hay momentos mejores que otros y, esta vez no, como siempre digo, veníamos pegando en el palo y este torneo se nos dio, pero también somos conscientes de que estuvo muy parejo, que podríamos tranquilamente por una jugada haber quedado en el lote de abajo, pero la cabeza de los chicos está muy bien, así que ojalá que mañana (hoy) podamos repetir ese gran torneo que hicimos”, señala desde Sudáfrica el seleccionador.

Este viernes comienza la segunda fecha en Ciudad del Cabo, donde Chile integra el Grupo A, junto a Hong Kong y Japón, a quienes enfrenta a las 09.27 y 12.43 de este viernes, respectivamente.

¿Esperaba ganar la primera fecha?

Nosotros nos vamos poniendo objetivos en cada etapa y el primer objetivo que ponemos siempre es estar entre los mejores cuatro del torneo y empezar a construirlo. La verdad que en las tres etapas de Challenge del año pasado pudimos lograrlo y obviamente que cuando clasificamos a la semifinal tenemos como objetivo ganar el torneo. El año pasado no lo pudimos hacer y por suerte esta vez se nos dio. Hicimos una semifinal y una final muy sólidas.

¿Cuál es la principal fortaleza del grupo?

Creo que la clave en el proceso de seven en estos últimos años es la base de los jugadores que se mantiene. Lo veo en otros equipos que por ahí tienen demasiada rotación y se hace difícil. En algún momento a nosotros nos va a pasar, pero también lo estamos preparando. De hecho, ya tenemos cuatro o cinco chicos junto con los otros que vienen en proceso. Entonces, la idea es poder ir reciclando para no perder nunca el nivel.

¿Qué objetivos se trazan a corto, mediano y largo plazo?

Los objetivos que nos trazamos a corto plazo, y de este torneo, obviamente es de vuelta meternos en el lote de arriba para ya quedar bien, con un buen puntaje para Cracovia y obviamente ganarlo. Ahora, tenemos esa linda presión de ganar de vuelta el torneo y, como siempre digo, lo más difícil es mantenerse, así que vamos en busca de eso nuevamente. A mediano plazo, Cracovia, que ya lo tenemos, que es en abril y Los Ángeles. Obviamente, nuestra planificación es ir paso a paso, pero llegar a Los Ángeles y pelear lo que el año pasado se nos fue por muy poquito. La clasificación de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028 es el gran objetivo que tenemos y sabemos que falta mucho pero a la vez falta poquito.

¿Qué faltó para clasificar a los Juegos Olímpicos?

Yo creo que, bueno, un poco lo que decía en la primera pregunta, esa experiencia, esa base de jugadores que tenía Uruguay creo que fue un poquito la diferencia que tuvimos con el equipo nuestro. Más allá de que estuvimos cerquita, ellos tenían ya mucho tiempo más de estructura, de jugar juntos, entonces por ahí, en los momentos claves del partido, esos pequeños detalles son los que por ahí hacen esa diferencia.

Joaquín Todeschini, durante un entrenamiento de los Cóndores 7s. Foto: Travis Prior/World Rugby.

¿Cómo se proyecta como entrenador?

Siempre voy un poco viendo los objetivos a corto plazo y, obviamente que para este 2025 es, como les decía antes, llegar a Los Ángeles para volver a competir y clasificar al circuito mundial. También seguir desarrollando a todos los chicos y que esta sea una plataforma para el seleccionado de 15; verlos mejorar, ver que ellos van creciendo... Así que la verdad que el proceso para mí es muy importante. Por ejemplo, ahora hay cuatro o cinco chicos 2004 que yo los tuve en Rosario en los Odesur Juveniles.

Si tuviera que establecer un perfil del jugador chileno de seven, ¿cómo lo describiría?

Me parece que tiene muy buenas destrezas. Nosotros tenemos más o menos el 90% de los chicos en sistema, en seven, que vienen de los colegios y eso me parece que es en este caso un plus porque los chicos todos saben jugar al rugby, tienen muy buenas destrezas. Entonces cuando llegan al sistema, obviamente sumado a lo de sus clubes, nosotros los vamos puliendo, pero creo que eso es una base muy importante que creo que los caracteriza.

Este equipo se ve muy fuerte mentalmente, ¿cómo se ha trabajado ese aspecto durante su proceso?

Nosotros obviamente que lo vamos trabajando, vamos trabajando ante cada torneo, tenemos a veces un psicólogo deportivo que nos da una mano, también creo que en lo mental a veces hacemos algunas clases de yoga que sirven un poquito también como para desenchufar un poco todo lo que es alto rendimiento y también nosotros lo vamos trabajando confiando en lo que cada uno de los chicos pueda hacer. Yo creo que también este campeonato en lo mental fue un poco la continuación de ese proceso que vienen haciendo los chicos que hoy están mucho más maduros que el año pasado, entonces bueno, eso es también un plus que ellos tienen.

¿Cuánto ha ayudado el éxito de los Cóndores XV en los buenos resultados del seven?

Un montón, porque eso también empuja para arriba. Creo que es lo que todos los chicos ven y que al final somos todos una misma estructura, donde los chicos de seven van al XV, después vuelven al seven. Todos quieren poder jugar ese Mundial en Australia del 2027. Entonces nosotros sabemos que esto es una plataforma de desarrollo y yo siempre digo que ojalá todos los chicos que vienen al seven puedan llegar a los Cóndores XV. Creo que también ese es un poco nuestro trabajo como staff, como entrenadores.