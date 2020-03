Johnny Herrera: “Prefiero el homenaje de la gente que del club"

Johnny Herrera volvió a pisar el Estadio Nacional. El arquero de Everton jugó contra su ex equipo, la Universidad de Chile, por primera vez luego de dejar el club el año pasado. Los azules empataron 0-0 ante los ruleteros en un duelo que pasó a segundo plano, ya que el homenaje que le rindió la hinchada de la U al ex capitán estudiantil, fue lo más llamativo del encuentro.

Tras acercarse donde estaban ubicados los hinchas azules, Johnny Herrera recibió una camiseta de regalo por parte de los fanáticos. Al retirarse hacia camarines, el ex arquero de la U se refirió al increíble homenaje que le propinó la gente y aseguró que jamás trabajaría con la gente que hay hoy en el club.

“Esto es lo que vale, lo otro es paja molida. Prefiero el homenaje de la gente que del club. Serían muy caras de raja si lo hicieran. No voy a quitarle plata a gente que lo necesita y jamás trabajaría con la gente que está hoy en el club, con las decisiones que están tomando”.

“Acá (U. de Chile) no me sentía querido, pero estamos bien en Viña, estoy feliz, disfrutando a mi familia, mis hijos y estamos bien”. Además apuntó a que, aunque haya enfrentado a la U en anteriores ocasiones, esta vez fue distinto. “Las veces anteriores no había sentido un respaldo como me tocó vivir en estos últimos diez años, con actuaciones buenas y malas. Uno se saca el sombrero por esta gente, que es la que se saca la cresta por venir al estadio y muchas veces los excluyen”, declaró Herrera.

También, dijo que para él los hinchas son los verdaderos dueños del equipo: “Para mí, ellos son los dueños de este club, no la gente que esta arriba y que con tal de recibir unos pesos más cree poder hacer y deshacer”.

Finalmente dijo que para él personalmente, era muy difícil este partido y que si hubiera habido un penal, él lo tenía que patear. “Para mí estaba difícil. Si había un penal, lo tenía que patear por obligación, por experiencia y hay que asumirlo no más. No es porque uno quiera, lo estuve pensando todo el partido y realmente no sé si lo hubiera hecho".