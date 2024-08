Jorge Almirón deja abierta la opción de tener a Arturo Vidal y a Mauricio Isla en el Superclásico

Colo Colo se prepara para el Superclásico. El partido más importante del fútbol chileno, cuando los albos visiten a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, el sábado 10 de agosto, a las 15:00 horas.

Un encuentro al que el equipo de Macul llega con un partido menos respecto de los azules, después de que el tiempo atmosférico impidiera la realización de su partido frente a Huachipato, en el sur.

Descanso que, también, permitió al técnico del Cacique despejar algunas y recuperar a otros jugadores para duelo clave que definirá el liderato del campeonato nacional.

Situación en la que se encuentra el volante Arturo Vidal, el gran refuerzo del cuadro de Pedrero para esta temporada. El exjugador de Flamengo de Brasil sufrió un desgarro en el triunfo frente a Unión Española, el pasado 21 de julio en el estadio Monumental.

“Se informa que el jugador Arturo Vidal durante el partido disputado el día 21 de julio sufre lesión muscular de tríceps sural izquierdo”, afirmó el cuerpo médico del equipo del Monumental tras realizar los exámenes correspondientes,

Lesión que puso la interrogante sobre los plazos de recuperación del exvolante de Inter de Milán. No solo por el encuentro del sábado ante los azules, sino por la trascendental llave de octavos de final ante Junior de Barranquilla, entre el 13 y 20 de agosto, cuando Colo Colo visite Colombia.

“Dada esta condición, se realizará manejo médico de la lesión y se iniciará su proceso de rehabilitación a la brevedad”, completaron los servicios sanitarios del club.

Pesimista escenario, sobre todo, después de las declaraciones del propio jugador, quien tras el duelo ante los hispanos reconoció que “sentí como si me hubiesen tirado una piedra por atrás”.

No está descartado

Conocida es la capacidad de recuperación del bicampeón de América. Aunque fue hace ya una década, recordado es el capítulo en el que adelantó en un mes su regreso a las canchas para Brasil 2014, después de ser operado de los meniscos, pese a las advertencias del doctor Ramón Cugat, el profesional que lo intervino.

En la antesala del Superclásico puede ocurrir algo semejante. De acuerdo con las afirmaciones del técnico Jorge Almirón, Vidal no está del todo descartado para el partido del sábado en Ñuñoa.

“Ustedes conocen a Arturo (Vidal) mucho más que yo a lo largo de los años. No lo puedo frenar. Es verdad que lo quiero frenar, pero no puedo. Se está recuperando muy bien. Ha entrenado bien, tal vez no de manera normal, pero sí se fue integrando a los trabajos del equipo”, advirtió el entrenador argentino a radio Cooperativa.

Precisamente, en ese último punto fue donde se detuvo. De acuerdo con las palabras del DT transandino, todavía queda tiempo para acortar los plazos de la recuperación del mediocampista.

“Hemos trabajado bastante fuerte. Hizo el sesenta o setenta por ciento del trabajo y lo hizo muy bien. Así que bueno, aún tenemos varios días para el partido. Si el jugador se siente cómodo, se siente bien, la molestia lo abandona y se lo quita de la cabeza. Seguramente el sábado puede estar”.

No es la única sorpresa que podría presentar la formación de los albos. El nuevo refuerzo del club, el lateral derecho Mauricio Isla tampoco está del todo excluido para el enfrentamiento ante los azules.

“Isla entiende los momentos del partido, cuándo tiene que correr. Son gente muy preparada. Ha caído muy bien en el grupo. Lo veo muy bien físicamente. Si está bien, posiblemente juegue”, aclaró Almirón.