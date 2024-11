Jorge Almirón sorprende con consigna sobre el futuro de Carlos Palacios

Jorge Almirón parecía resignado a la partida de Carlos Palacios. Durante todo 2024, el volante ha mantenido contacto con Juan Román Riquelme. No es un misterio el interés que existe por parte de Boca Juniors sobre el futbolista nacional. De hecho, en el mercado de invierno intentaron llevarlo a Buenos Aires, sin embargo, en aquella ocasión las negociaciones no avanzaron. Una vez finalizado el campeonato de Primera División, el entrenador del Cacique ya visualizaba a la Joya en Argentina para el próximo año.

“En un momento Boca lo quería y él tenía las ganas de sentir esa experiencia. Él juega en el club más grande de Chile y esa sensación de presión la vive acá todos los días. Es un chico que juega muy bien, el talento lo tiene y tiene mucha capacidad. No tengo ninguna duda que es un jugador para Boca”, decía el DT.

Ahora el panorama cambia. En diálogo con el podcast La Arenga del Abuelo, el estratega asegura que el formado en Unión Española no se moverá de Macul. “Está en el mejor momento de su carrera, y está bastante estable emocionalmente. No tengo ninguna duda que al club que se vaya puede rendir. Igual es jugador de Colo Colo. No se va a ir”, señaló.

Claro que después el técnico transandino hace algunas salvedades. “Solamente se irá si alguien viene y paga la cláusula, en eso nadie se puede interponer, ya dependerá del jugador si se quiere ir. Él sabe que lo quiero. Nosotros queremos que se quede, es un jugador importante, es el goleador del equipo. Si pagan la cláusula el jugador debe tomar la decisión”, dijo.

El futuro de Palacios es llevado con cuidado en Blanco y Negro. En entrevista con El Deportivo, el gerente deportivo de la concesionaria alba, Daniel Morón, abordó la situación del mediocampista ofensivo. “La idea es retener a Palacios y Cortés, porque si no se quedan, habría que salir a buscar reemplazantes de ellos. Y es muy difícil, porque no hay jugadores en Chile para reemplazar a Palacios o a Cortés. Te exige usar cupos de extranjeros, porque son puestos muy determinantes”, explicó.

El vínculo de Palacios y Boca

A finales de agosto, Boca Juniors puso una oferta de US$ 4,8 millones por Carlos Palacios. Meses antes, el exseleccionado nacional reveló sus diálogos permanentes con Riquelme. “Conversé con Román, como siempre. Desde enero que llevo una relación muy bonita con él. Me ha tratado súper bien, la verdad. No sé qué me ve... Así que nada, le mando un abrazo. Que le pregunten qué me ve, para que él responda. Porque acá dicen que no saben qué me ve, no saben qué me encuentra. Así que nada, estoy feliz de que el último ‘10′ me llame. Converse con él, me ayuda. Soy muy joven todavía, me ha ayudado muchísimo, me ha aconsejado. Hemos hablado de fútbol, la verdad”, revelaba.

En aquella ocasión, el formado en Santa Laura era enfático en su discurso. “No sé qué me ve. Yo leo en Internet, que no saben qué me ve... La dejo ahí. Quizás esa pregunta es para él. Se dicen muchas cosas. Disfruto jugar acá. El sueño lo cumplo todos los días”, insistía el futbolista de Colo Colo.