Almirón se resigna a la partida de Palacios de Colo Colo: “Es un jugador para Boca Juniors”

Los ecos de la celebración de la estrella 34 de Colo Colo aún no se apagan, pero ya comenzaron a escucharse las despedidas.

Son varios los jugadores que abandonarán el plantel en el mercado veraniego, pero uno de ellos es fundamental en el esquema de Jorge Almirón. Carlos Palacios, La Joya desea emigrar a Boca Juniors, debido a su excelente relación con Juan Román Riquelme, pero Blanco y Negro no le dio el sí en el mercado de invierno.

Tras la buena participación en Copa Libertadores y la obtención del Campeonato Chileno, la concesionaria no obstaculizará el traspaso y eso, el entrenador del conjunto de Macul, Jorge Almirón, lo sabe.

“En un momento Boca lo quería y él tenía las ganas de sentir esa experiencia. Él juega en el club más grande de Chile y esa sensación de presión la vive acá todos los días. Es un chico que juega muy bien, el talento lo tiene y tiene mucha capacidad. No tengo ninguna duda que es un jugador para Boca”, sostuvo el adiestrador en conversación con ESPN.

Lo mismo piensa del nuevo convocado a la Roja, Arturo Vidal. Claro que al ser consultado si el nacido en San Joaquín le preguntaba por el cuadro xeneize, Almirón lo dirigió el año pasado, el transandino aseguró que no habían tocado el tema. “De Boca nunca hablamos. Pero Vidal es un jugador para Boca, Palacios también, de otra característica, pero también, no les pesa agarrar la pelota”, detalló.

Luego reveló sus razones por las que abandonó la banca de uno de los cuadros más grandes de Argentina, pese a que lo llevó a la final de la Copa Libertadores 2023. “Me fui de Boca porque perdimos la final de Copa Libertadores y entendí que desde el proceso crecimos muchísimo, pero terminó la final y tomé la decisión de irme”, confesó.

Por último, negó que haya tenido un cortocircuito con Riquelme. “Al contrario, siento un agradecimiento eterno. Siempre fue una muy buena relación. Terminó la final de la Libertadores, que para mí fue un golpe muy duro, y me fui. Soy de tomar ese tipo de decisiones y no me importó la Copa Argentina. Sentí que en ese momento debía tomar una decisión”, concluyó.