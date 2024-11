¿Se va de Colo Colo? Carlos Palacios entrega pistas sobre su futuro tras la victoria alba sobre Iquique

Carlos Palacios vive días agitados. El volante ofensivo de Colo Colo aceleró su recuperación tras sufrir una lesión en su hombro y pudo decir presente en el marcador en el triunfo del Cacique por 3-0 sobre Deportes Iquique. El formado en Unión Española anotó el segundo tanto de los dirigidos por Jorge Almirón. Le dio la calma al estadio Monumental. Luego del partido, habló sobre su futuro y abordó la posibilidad de salir de Macul. Algo que, al parecer, está cerca de suceder. “Siempre es gratificante jugar, me sentía cómodo para hacerlo, quería hacerlo, hicimos el esfuerzo. Sabíamos que sería difícil, pero feliz por el equipo. Nos queda un pasito que esperamos darlo la próxima semana”, señaló.

“Es difícil tomar decisiones, hay muchos sentimientos para mí y mi familia, para la gente que me rodea fue la decisión mía de arriesgar, porque sentía que podía ser el último partido o quizás es el último (en el Monumental), por eso decidí hacerlo. Hay emociones, sentimientos. Y el próximo domingo hay que ir con todo”, añadió.

“No he querido conversar con nadie, le dejé el tema a mi representante. No quería saber nada. Quizá esta semana vamos a ir aclarando cosas”, complementó ante una eventual salida.

Carlos Palacios, futbolista de Colo Colo. Foto: Photosport

En esa línea, el mediocampista aseguró que si apuró su proceso de reposo fue porque este año se ha reencontrado con la versión que buscaba y por lo que siente ante la camiseta alba. “Me duele, pero no hay nada que no se pueda hacer por este equipo. Ha sido un año especial para mí, quería jugar, tenía ganas y lo pude hacer. Arriesgué porque amo estos colores. Pedí jugar y no pasó a mayores”, explicó.

En Colo Colo mantienen la primera opción de ser campeones. Sin embargo, mucho se jugará fuera del campo. Este martes sesiona el Tribunal de Disciplina y Universidad de Chile llevará nuevas pruebas ante su denuncia por el supuesto desacato de Jorge Almirón, lo que podría quitarle tres puntos al equipo de Pedrero. Ante esta situación, Palacios entregó una escueta opinión: “Cada uno tiene su parecer, no diré el mío porque después salen comentarios. Sí quieren andar mostrando pruebas, están en su derecho, nosotros representamos al equipo más grande del país en cancha”.

Pese al reclamo de Azul Azul, el volante no tiene dudas en que la próxima semana festejarán ante Deportes Copiapó. “Me voy a ir como campeón”, cerró.

La palabra de Vidal

Otro futbolista de Colo Colo que habló tras el partido fue Arturo Vidal, quien también valoró que quedaron cerca del título. “Lo que consigamos este año es porque lo hemos ganado. Hemos viajado y jugado más que todos, lo hemos hecho bien. Estamos muy concentrados, con muchas ganas de que llegue el partido ante Copiapó y levantar la copa. Trabajaremos al máximo para celebrar con nuestra gente. No nos importan si están descendidos, tenemos un solo objetivo, que es levantar la copa, y vamos a ir a ganar como sea. Esa copa tiene que ser nuestra”, dijo.

Arturo Vidal asegura que está lejos de la Roja. Foto: Photosport

El ex Bayern Múnich elogió el trabajo realizado por el cuerpo técnico de Jorge Almirón. “Ha sido espectacular. Cuando jugamos con la U el profe optó por guardarnos un poco, tocaron partidos difíciles, pero se vio que, cuando tenemos más descanso, Colo Colo saca más diferencia respecto a los otros equipos”, apuntó.

Al igual como lo hizo el entrenador, se mostró enojado por la denuncia de la U ante el eventual desacato del DT. “No sé si miedo, pero molesta y ensucia lo que nos hemos ganado en cancha. Cuando iban 10 puntos arriba nadie hablaba de eso. Era muy difícil y pasamos adelante, pero nos empezaron a buscar cosas, pero tenemos la tranquilidad de que todo se ha hecho bien”, sentenció.

Por otra parte, el King adelantó que tiene intenciones de renovar con el Cacique. “Lo tenemos hablado, hay buena comunicación, no hay apuro. Saben que lo único que quiero es seguir en Colo Colo. La primera opción siempre es Colo Colo. Falta la firma, pero lo haremos cuando logremos nuestro objetivo”, aseveró.

Finalmente, volvió a descartar un posible retorno a la Selección. “Estoy solo preocupado de salir campeón con Colo Colo. Milad no toma las decisiones, hay un DT que ya tomó la decisión hace mucho tiempo”, aseguró al respecto.