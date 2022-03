Jorge Sánchez, presidente de Antofagasta: “Milad me aseguró que el partido de Unión se jugaba el lunes en San Carlos”

Siguen los coletazos por la suspensión del duelo entre Universidad de Chile y Unión Española. Ahora, fue Deportes Antofagasta el equipo que salió a protestar dado que, de reprogramar el duelo entre ambos clubes para el día 27 de marzo, los hispanos tendrían más días de descanso para enfrentar la llave de vuelta de la Copa Sudamericana frente a los Pumas. Esto, porque los de la segunda región del país deben enfrentar a Colo Colo el próximo lunes 14 en Calama a las 18.00 horas.

Por ello, el presidente de los nortinos, Jorge Sánchez, tomó la determinación de enviar una carta a la ANFP solicitando el aplazamiento del duelo entre ellos y los albos del próximo lunes. Lo anterior porque, desde su perspectiva, en caso de jugarse aquel duelo en Calama, los nortinos tendrían desventaja deportiva al tener menos días de descanso y recuperación que Unión Española.

En conversación con El Deportivo, el máximo directivo de Antofagasta ahondó en esa situación y confirmó el envío de la misiva a las oficinas de Pablo Milad, además de reiterar el malestar que surge por la posibilidad de que exista tan diferencia y que desde la ANFO no tomen otra medida.

“Entendemos que el partido de la U se reprogramó para la fecha FIFA. Pedimos que por un tema de fair play a nosotros también se nos reprograme el partido. No es que no queramos jugar contra Colo Colo. Al contrario, lo queremos jugar, pero lamentablemente tenemos un partido de vuelta de Copa Sudamericana que es importante y queremos jugar bajo las mismas reglas y que los dos clubes tengan el mismo tiempo de descanso”, partió diciendo el directivo.

También, dijo que tuvo conversaciones con Unión Española, en las que estuvieron de acuerdo con poder aplazar ambos duelos. “Lo que está sucediendo no es culpa de Antofagasta ni tampoco de Unión Española. Lo que ellos entienden es que lo justo y lo que corresponde es reprogramar los dos partidos”, sostuvo.

Consultado también por si se comunicó con el presidente de la ANFP, Sánchez explicó que no han recibido ninguna confirmación por parte del ente rector del fútbol chileno.

“No hemos recibido ninguna confirmación formal de la ANFP hasta este momento. Me comuniqué antes de esto y él (Pablo Milad) me aseguró que el partido de Unión se jugaba, que tenían prácticamente todo aprobado, de que se iba a jugar en San Carlos el lunes. A las 18.00 horas. Esto fue hace tres o cuatro horas atrás y resulta que ahora está cambiando todo y no entiendo la razón. Nadie me ha dado una explicación, mandado un correo y nadie se ha tomado el tiempo de hablar con nosotros o de enviarnos alguna carta. Lo único que tengo es la confirmación de Unión y de competiciones que efectivamente ese partido se postergó y que el nuestro no se reprograma”, dijo.

Finalmente, dijo que igualmente los jugadores de su plantel están preparados para jugar ambos cotejos, pero reiteró que consideraba que era muy injusto por parte de la ANFP no suspender su duelo frente a los albos.

“Es tremendamente injusto lo que está sucediendo. No puede ser. Dentro de una misma liga que permitan algo así no tiene sentido. La culpa no la tiene Unión, pero para algo hay un estamento que tiene que ver esto y velar por el fair play. Parece que la justicia deportiva en el fútbol, al menos para la visión del directorio de la ANFP, no tiene ningún significado”, cerró.

Sigue en El Deportivo