Jorge Valdivia critica las decisiones de López en el Clásico y apunta a Jeisson Vargas: “No está bien físicamente ni tampoco futbolísticamente”

En Universidad de Chile volvieron a las prácticas pensando en el desafío del próximo miércoles 7 de septiembre. En Playa Ancha, los dirigidos por Diego López se medirán ante Coquimbo Unido en un duelo que será clave en la lucha por arrancar del descenso.

Más allá de la intención de querer dar vuelta la página, en la U siguen analizando la derrota frente a Universidad Católica. A los azules les sigue penando el bajo nivel exhibido, que le ha sumado críticas de diferentes especialistas. Los cruzados se vieron muy superiores, lo que provocó incluso la reacción de los hinchas contra la dirigencia.

Jorge Valdivia, el exvolante de la Selección, criticó el rendimiento de Jeisson Vargas. Con el formado en Universidad Católica alcanzó a compartir camarín en Unión La Calera. “Es un jugador que no está bien físicamente ni tampoco futbolísticamente. No sé qué le vio Diego López a Jeisson Vargas en la semana. No se ve como un jugador fresco”, dijo el Mago, en su rol de panelista en la Radio ADN.

Valdivia, sin embargo, continúo con su análisis. Sus dardos también fueron dirigidos a Diego López, el estratega del equipo que entrena en La Cisterna. El ex futbolista no entiende que Darío Osorio, uno de los goleadores del equipo, comenzara en la banca del Clásico Universitario. “Tuvo semanas para darse cuenta que la UC era fuerte por el sector derecho y no fortaleció la zona, y el equipo de Ariel Holan hizo lo que quiso por ahí. No hizo nada al respecto. Dejó a Darío Osorio en el banco para que marque diferencias e iba perdiendo a los 8 minutos”, finalizó.

Diego López, en conferencia de prensa, justificó la decisión de no alinear de la partida a Darío Osorio. “Es un joven que tiene que seguir creciendo, es verdad que ha hecho los últimos goles y te da algo más cuando entra. Tenemos jugadores como Assadi, que jugará por ahí, que tenemos que ir aprovechando al maximo. Hoy no le toca, pero no significa que haya pasado algo, es la decisión de un entrenador cuando ve el otro equipo”, aseguró. “Es un joven que tiene que seguir creciendo, es verdad que ha hecho los últimos goles y te da algo más cuando entra. Tenemos jugadores como Assadi, que jugará por ahí, que tenemos que ir aprovechando al maximo. Hoy no le toca, pero no significa que haya pasado algo, es la decisión de un entrenador cuando ve el otro equipo”, cerró.