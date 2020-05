Jorge Vargas: “Rueda lo ha hecho bastante bien, le ha dado una identidad distinta a la Selección”

El exfutbolista se desempeña como ayudante técnico de Roberto Donadoni en el Shenzhen, de la segunda divisón de China. Desde el gigante asiático, el chileno no tiene problemas con las 12 horas de diferencia horaria que existen con nuestro país para responder a la entrevista via streaming de La Tercera.

¿Empiezan a ver ustedes en China la posibilidad de que el fútbol se reanude?

Todos los equipos están entrenando de forma normal. Todos tienen contacto con todos, no hay ningún problema. Cada jugador y familiares han sido analizados. Esperamos que en junio inicie el torneo. Hay más o menos una fecha estipulada, no oficial. Por suerte falta bastante poco.

¿Cómo fue para usted llegar a China, el epicentro del coronavirus?

Me lo tomé con mucha tranquilidad. Cuando estuvimos aquí el año pasado y jugamos el torneo no había ninguna noticia rara ni nada oficial. Luego estuvimos en vacaciones 25 días. Después en enero empezamos a hacer la pretemporada aquí, todos tuvieron contacto con todos, nadie tuvo síntomas de nada. Cuando nos tocó volver de la pretemporada desde Europa acá ya estaba todo regular. Siempre con tranquilidad y con atención por los familiares. Nosotros estamos bien controlados.

¿Cómo han reaccionado los chinos ante esta amenaza?

Ellos están tranquilos porque han cumplido todas las normas que el gobierno y salud les han impuesto. Son súper ordenados y organizados en ese sentido. No ‘sacan la vuelta’, como se dice en Sudamérica, donde se hacen las cosas a modo propio. Acá hay protocolos que se siguen a la perfección, por eso pudieron controlar un virus tan gigante. Fueron drásticos, escuchan, entienden que podría ser dañino y por eso lo controlaron bien y podemos entrenar y vivir el día a día sin ningún problema.

¿Han tomado precauciones en el Shenzhen en el retorno al trabajo de fútbol?

No hemos tenido nunca distanciamiento. Hicimos la cuarentena cuando llegamos del país, después dieron libre para que los jugadores fueran a visitar a sus familiares. Estaban todos más que controlados. Los jugadores son inteligentes y toman sus precauciones a nivel familiar. Fue rápido y simple volver al trabajo. En Chile debería ser así. Una vez que decidan en conjunto con salud y los presidentes de los clubes, tienen que volver en forma regular. Que la gente vaya al estadio es importante. Jugar a estadios vacíos no tiene mucha gracia, motivación. Una vez que se inicie se tiene que jugar hasta el final.

La clave es el orden….

El orden, seguir las reglas, seguir los protocolos de la gente que sabe del tema. No creer que uno se las sabe todas y después tener noticias negativas. Sobre todo pensar que si te puedes contagiar puedes contagiar también a tus familiares.

¿Sintió miedo en China?

No, solamente un poco de preocupación por la gente que uno quiere. Pero miedo, no creo. Pienso más en la gente que está dando todo por dar esperanzas a muchas familias. Nosotros estamos bien y sanos.

¿Cómo lo hacen para comunicarse con el plantel del Shenzhen?

Entre los jugadores hablan en chino. Algunos hablan inglés. Están los traductores. Es muy fácil y simple. No es difícil la comunicación. No es una excusa para que no funcionen las cosas.

¿Cómo se gesta su llegada a China de la mano de Roberto Donadoni?

Cuando me llamó estaba sin trabajo. Me conoce perfecto porque me dirigió. Hemos tenido una relación muy directa. En cada equipo que él dirigió tuve la oportunidad de ir a ver cómo entrenaban. De cómo había mejorado la organización desde que yo había jugado con él. Me interesaba saber todo eso. Me llamó y acepté de inmediato, porque también es un reconocimiento hacia cómo me he comportado con él y cómo jugué en los años que me dirigió.

¿Qué aspectos que le marcaron de él ve reflejados ahora que es su mano derecha?

Él espera lealtad, seriedad, ganas de trabajar y de aprender para seguir aumentando la capacidad de manejo de un equipo. Sobre todo las ganas de querer trabajar, de ser inquieto, de observar y analizar. Estoy siempre bien informado de lo que pasa a nivel mundial. Eso me llamó la atención, porque siempre que se conversaba se hablaba de Sudamérica, Centroamérica, Europa. Siempre he estado actualizado en ese sentido. Es normal que pueda cometer errores, pero estoy recién iniciando mi carrera de técnico.

¿Qué proyección se le ve al fútbol chino?

En poco tiempo, no creo que más de cinco o diez años, serán una potencia a nivel asiático y participantes activos de los mundiales y Juegos Olímpicos. El gobierno le ha dado mucho énfasis al crecimiento y formación de jugadores. Cada año que pase será mucho mejor y más competitivo. Han traído buenas figuras a estar aquí, técnicos muy valiosos y con buen curriculum.

¿Cuáles son las características del jugador chino?

Lo que uno les dice lo tratan de hacer de inmediato, no pierden tiempo. Trabajan fuerte, no se lamentan nunca. Son muy atléticos y tienen facilidad para hacer sprint. Quieren aprender y mejorar, eso les ayuda muchísimo. Siempre están dispuestos a trabajar y son positivos en ese aspecto. Les falta experiencia, jugar más partidos internacionales de mayor nivel, pero ha crecido muchísimo este fútbol y hay jugadores que podrían jugar en cualquier campeonato del mundo

En el mediano o largo plazo, ¿tendrá la inquietud de dirigir solo?

Siempre va a estar. Dependerá de mi situación aquí. Si puede llegar alguna oferta o no. Todo dependerá. En este momento estoy en este barco, y si a futuro me tengo que bajar, lo hago y me subo a otro. Va a depender del tiempo, de muchas cosas.

¿Está dentro de sus metas dirigir en Chile?

Dependerá de una oferta interesante. Pueden pasar muchas cosas. No es fácil, tengo una familia y no sé si están dispuestos de nuevo a cambiar de aire. Los he paseado por todos lados. Pero se conversa, se analiza. Cuando llegue la posibilidad se decide.

¿Cómo van a jugar sus equipos?

Me gustaría hacer una mezcla entre Chile e Italia, con gente que tengo confianza. Sería un buen experimento para ver el tema futbolístico por mi parte. Dependerá del equipo, de los jugadores. Ellos hacen la diferencia en cancha. Sería muy intensa y atrevida. Me gustan los equipos propositivos, sin miedo en casa o fuera de casa.

¿Cómo se ve el futuro de la Roja desde afuera?

Los jugadores importantes de la generación que ganó todo con Chile han tenido problemas en sus respectivos equipos. Solo Vidal sigue siendo más participativo cada semana. Alexis ha tenido problemas de lesión. En Manchester tuvo problemas de adaptación, no entró bien conectado. Bravo ha sido suplente desde que llegó Ederson. Los demás siguen jugando y aportando. Pulgar está haciendo un campeonato muy bueno. Por algo lo compró la Fiorentina. Los más antiguos ya empiezan a ser más viejitos. Hay poco recambio que les pueda dar el peso al nivel que ellos tenían en su momento. Sobre todo dolió mucho la no participación de Chile en Rusia. Lamentablemente la mayoría de los jugadores importantes llegaron con condiciones poco claras en sus equipos. Reinaldo Rueda lo ha hecho bastante bien. Ha sido criticado en forma drástica y dura. Le ha dado una identidad distinta a la selección. Las selecciones menores empiezan a tener un orden. Se empieza a ver un cambio distinto y eso habla bien de la organización de la Federación.