José Ignacio Cornejo gana su segunda etapa y vuelve a entrar en el top 10 de las motos del Dakar

Pablo Quintanilla y José Ignacio Cornejo tuvieron una buena jornada en el rally Dakar 2022. En el caso del iquiqueño, este consiguió ganar su segunda etapa al imponerse en los 287 kilómetros de especial cronometrada que recorrió el oeste de Wadi Ad-Dawasir.

Cornejo largó en el 15° lugar y esto terminó favoreciéndolo para colocarse en la primera posición tras el primer punto de control a la altura del kilómetro 40 de la competencia, sosteniendo una batalla por conseguir quedarse con la etapa contra Kevin Benavides y Ricky Brabec, quienes acabaron segundo y tercero.

Por su parte, Pablo Quintanilla sufrió el costo de largar segundo abriendo la ruta junto por detrás de Sam Sunderland. El chileno perdió tiempo en el inicio, alcanzando el primer punto de control 22°. Pero ya con pilotos adelante, pudo recortar tiempo y finalizó la etapa octavo.

Con estos resultados, Quintanilla se mantiene al acecho de los líderes tras permanecer en el cuarto lugar de la clasificación general que ahora lidera el austriaco Matthias Walkner. Segundo aparece Sam Sunderland (+2′12″) y el podio provisorio lo cierra el francés Adrien Van Beveren (3′56″). El piloto de Monster Energy Honda aparece a 4′41″ del primer puesto. A su vez, José Ignacio Cornejo ingresó en el top 10 y se encuentra noveno a 32′30″ de Walkner.

En la meta, el Iquiqueño señaló que “ha sido una especial muy rápida. Se había anunciado navegación, pero al final no se han producido grandes diferencias de tiempo entre los pilotos. Esperaba acortar más tiempo, pero no voy a cambiar de actitud”.

“Intentaré acortar el máximo tiempo posible para remontar en la general. El primer día perdí mucho tiempo y sigo corriendo todavía intentando recuperarlo en esta segunda semana. Me acerco a los que van delante, pero el retraso sigue ahí”, complementó.

Por su parte, el nuevo líder de las motos, Matthias Walkner apuntó que “Ha sido una etapa similar a la de otros días. Arena, algunas piedras, numerosos valles, dunas: una etapa bonita, muy rápida y un poco más fácil, al ser algo más corta. Sin embargo, todo error se paga al final de la jornada y lo bueno es que no he cometido ninguno”.

“Estoy muy contento con mi conducción. El mínimo error puede costarte rápidamente 40 minutos, así que el objetivo principal es evitar ese tipo de errores. He trabajado duro para alcanzar la posición que ocupaba desde hace algunos días y voy a seguir haciéndolo lo mejor que pueda. Si me basta para lograr un podio o para alcanzar la victoria, estaré muy contento, pero no pienso cambiar mi forma de proceder”, continuó el austriaco.

“Lo doy todo y si no resulta suficiente, pues ya está. No tengo ninguna estrategia más que la de permanecer concentrado en el road book. Quedan dos especiales largas y la última puede ser también complicada. Así que no hay que confiarse y cometer un error. Las diferencias en el Top 5 son muy pequeñas y el más mínimo error podría cambiarlo todo”, cerró Walkner.