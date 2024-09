La amenaza de estrella del Manchester City que enciende las alarmas de la UEFA

“Creo que estamos cerca de ello”. Con esa frase, Rodri Hernández, volante del Manchester City, enciende las alarmas de la UEFA. El futbolista respondía a la consulta referente a la posibilidad de que los futbolistas paralicen la actividad debido a la carga de partidos que tendrán con el nuevo formato de la Champions League. “Alguien debe preocuparse de nosotros”, complementó el español.

Las quejas son múltiples. Desde el FIFPro ya se habían manifestado contrarios a la nueva reglamentación de la máxima competición europea de clubes. “Por mi experiencia puedo decir que jugar 60 o 70 partidos no es óptimo. Un jugador quizá pueda estar al máximo nivel si disputa entre 40 y 50 partidos, luego bajará el rendimiento. Este año quizá lleguemos a los 80, y en mi humilde opinión esto es demasiado. No todo puede ser dinero y marketing, lo importante es la calidad del espectáculo. En mi opinión, si no estoy cansado lo puedo hacer mejor. Si la gente quiere ver un fútbol mejor, entonces necesitamos descansar”, explicó el mediocampista.

Rodri fue el héroe del Manchester City en la Champions de 2023. Foto: REUTERS/Murad Sezer

“Si le preguntas a cualquier jugador, te dirá que es una opinión general entre los futbolistas, no es sólo la opinión de Rodri. Si esto continúa así, llegado el momento no tendremos otra opción más que una huelga. No sé qué va a pasar, pero en todo caso es algo que nos preocupa porque somos los que lo sufrimos”, añadió el ex Atlético de Madrid.

Más voces

Durante los últimos días, Alisson ya había alzado la voz por la carga. “Para los aficionados es increíble. Pero a veces nadie pregunta a los jugadores qué piensan sobre añadir más partidos. Tal vez nuestra opinión no importe en absoluto”, disparó el guardameta del Liverpool.

“Lo que queremos es dar lo mejor por el fútbol. Si estás cansado, no puedes competir en el más alto nivel. Lo que quiero es dar lo mejor en todos los partidos que me toque jugar, pero necesitamos una solución para eso y no parece que una buena solución esté cerca por el bien del fútbol y de los jugadores”, manifestaba.

El polémico formato de la Champions tiene disconforme a los futbolistas. Foto: REUTERS/Massimo Pinca

Desde la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales ya había expresado su disconformidad. Según un informe publicado por la entidad gremial, algunos futbolistas disfrutan solo del 12% del año natural como tiempo libre, lo que equivale a menos de un día completo a la semana. Además, advirtió del riesgo del calendario, con más partidos en torneos europeos y el Mundial de Clubes de 2025, sumado a la participación de cada uno en sus respectivas selecciones. Puso de ejemplo al uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, quien puede tener hasta 80 partidos por temporada.

La gran modificación de la Champions League tiene que ver con que la fase inicial será como una liga, con 36 equipos, en lugar de los 32 que integraban los grupos. Cada uno de los elencos jugará contra ocho rivales, cuatro partidos como local y cuatro de visita. En esta etapa, los ocho primeros de la tabla pasan directamente a octavos de final. Los 16 siguientes, entre el 9° y el 24°, tendrán que jugar un playoff (dieciseisavos) para avanzar. Desde octavos en adelante, todo sigue igual.