La amenaza de Isaac Díaz a Colo Colo: “Me voy a jugar la vida... sabiendo que la U tiene la chance de ser campeón”

Colo Colo depende de sí mismo para ser campeón. Un triunfo ante Deportes Copiapó le basta para bajar su estrella 34 y coronar una segunda rueda perfecta. Y aunque en el papel parece fácil obtener una victoria ante un equipo descendido, en el plantel de Atacama hay varios jugadores que tienen sangre azul.

Nelson Espinoza, Diego Carrasco, Diego García, Yonathan Andía e Isaac Díaz, más el adiestrador Hernán Caputto, lucieron alguna vez la insignia de Universidad de Chile en su pecho y desean aguarle la fiesta al Cacique.

“Yo por lo menos me voy a jugar la vida. Creo que estos partidos tan decisivos, sabiendo que Colo Colo ganando sale campeón y sabiendo que nosotros ganando la U tiene la chance de ser campeón, se juegan con el corazón y ese honor que hay tenerle a la gente de acá”, declaró Díaz en radio ADN.

El Torito de Fresia, que tuvo dos pasos por la U en la década pasada, también reveló cuál era su otra motivación: “No podemos jugar un partido entregados, por lo menos yo no lo haré. Quiero estar en este partido, venía de una lesión que me dejó fuera y me preparé para este partido. Es la oportunidad de terminar bien el año y mostrarse para alguna opción en otro equipo”.

Eso sí, el delantero reconoció que “será un partido durísimo, nosotros tenemos algún tipo de ventaja con el tema de la cancha y el calor, pero es Colo Colo. Ellos vienen ganando hace mucho rato, hizo partidos extraordinarios en la Copa (Libertadores) y será lindo”.

El ariete sabe que contarán con el apoyo incondicional de la gente de Copiapó, pues así lo demostraron el día que perdieron la categoría. “Nosotros descendimos hace dos fechas y ese día contra Everton fuimos hacia la barra y nos estaba aplaudiendo. Le debemos a la gente irnos con un triunfo de Primera División y por un respeto hacia nosotros también”.

Colo Colo visitará a Deportes Copiapó este domingo, a las 16 horas, con la primera opción de ser campeón del torneo nacional. Para ello, debe derrotar a los atacameños o esperar una combinación de resultados: empatar y que la U iguale o pierda ante Everton o perder y que los viñamarinos derroten a los estudiantiles. Si el Cacique reparte puntos este fin de semana y los estudiantiles ganan, se jugará un partido de definición en día, hora y estadio por confirmar.