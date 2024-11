Se vuelven a encontrar: el duelo entre Colo Colo y Copiapó será dirigido por el árbitro que expulsó a Jorge Almirón ante la UC

Colo Colo se reencontrará con José Cabero. El árbitro fue quien impartió justicia en el duelo entre el Cacique y Universidad Católica. En esa jornada expulsó a Jorge Almirón. Ahora estará a cargo de dirigir el encuentro de los albos ante Deportes Copiapó, en el que el cuadro de Macul puede coronarse como campeón de Primera División. En la última oportunidad que el silbante estuvo en un cotejo de los de Pedrero, terminó escribiendo un severo informe contra el DT. “Una vez expulsado, el Sr. Almirón ingresa al terreno de juego y se acerca a mi posición dentro del campo para extenderme su mano manifestando una supuesta intención de despedirse, a lo que yo accedo. Sin embargo, al tomar mi mano, el Sr. Almirón me aprieta fuertemente, de manera irracional, desafiante e intimidante, para luego violentamente intentar forzarme a un acercamiento hacia su posición, tras lo cual sujeta con sus dos manos mi brazo y lo intenta jalar o mover de manera violenta”, sentenciaba.

Días después, el entrenador ofreció disculpas públicas al juez. “Le digo a mis jugadores que cada acción tiene consecuencia, me equivoqué, le quiero ofrecer disculpas a José Cabero porque hizo un gran arbitraje. Me excedí y me expulsó. Perdí la cabeza. No me puede pasar porque este es un equipo muy grande y lo perjudico. Disculpas sinceras. Me equivoqué y acataré las consecuencias. Ojalá el tribunal no sea tan drástico, no lo haré más, de verdad”, señaló. Lo cierto es que finalmente se le dieron tres fechas de sanción al estratega.

José Cabero, en un duelo por la Copa Chile. Foto: Photosport

Fue en ese período en que no pudo estar ante Huachipato, Unión La Calera y Palestino. Tras el primer partido que no dirigió, vino la acusación de Universidad de Chile contra el DT, acusándolo de desacato y de hacer llegar instrucciones a la banca. Con eso inició una larga investigación que recién tuvo su resolución este martes, cuando el Tribunal de Disciplina falló a favor de Colo Colo.

Gilabert dirigirá a la U

La U es el otro equipo que tiene chances de ser campeón. Los dirigidos por Gustavo Álvarez llegan a la última jornada con 64 unidades. Solo dos menos que las 66 que posee el Cacique. En su caso, deben recibir a Everton en el Estadio Nacional. Y están expectantes a lo que suceda en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, ya que esperan una caída alba. En caso de que los de Almirón empaten y los azules ganen, el Campeonato Nacional deberá definirse en una final a partido único. Es la primera vez en siete años que los dos equipos más ganadores llegan a la última fecha con chances de coronarse.

El encuentro entre laicos y ruleteros será dirigido por Francisco Gilabert. El réferi estuvo a cargo la semana pasada de impartir justicia en el duelo entre Cobreloa y Universidad Católica. Ese día estuvo en el centro de la polémica por algunos cobros dudosos para cada lado en Calama.