“Cuando estaba en Colo Colo había ayudas”: la potente revelación de campeón de la Copa Libertadores con el Cacique

Patricio Yáñez dio una reveladora sentencia. El exfutbolista tuvo un exitoso paso por Colo Colo entre 1991 y 1994. En ese tiempo fue campeón de la Copa Libertadores, de la Recopa Sudamericana, dos veces del Campeonato Nacional y en una ocasión de la Copa Chile. Al Cacique arribó tras un irregular paso por Universidad de Chile, pero con la espalda de haber tenido un extenso paso por el fútbol español, donde se transformó en uno de los mejores punteros derechos de LaLiga. Hace poco, de hecho, fue homenajeado por el Real Valladolid.

Tras su retiro, el exdelantero suele guardar pocos secretos de su etapa como jugador. De eso ya van tres décadas. En esta ocasión, en su tribuna como comentarista deportivo en ESPN, el expuntero dio una sentencia que complica a los albos: asegura que cuando jugó en Macul fue favorecido por los cobros arbitrales. Según explica, y ejemplificando por lo vivido con Daniel Morón, los silbantes tomaban otra actitud cuando sus determinaciones podían jugarle en contra al equipo de Pedrero.

Patricio Yáñez en su etapa como jugador de Colo Colo.

“Evidentemente que cuando estaba en Colo Colo habían ayudas. Ante la presión, la situación, el ambiente que vive un árbitro, te lleva a tomar decisiones que no son las correctas. Hay una declaraciones de Morón cuando se va a jugar a Osorno donde dice que nota la diferencia“, expresó Yáñez en la mencionada cadena televisiva.

Luego entra en el detalle. “En situaciones de juego, como faltas, siempre había una mirada diferente. Estoy hablando de mi época, no estoy hablando de ahora. Había una patada, te mostraban amarillas y te perdonaban la vida. Desde que partí en las comunicaciones lo dije, hace 30 años”, dijo.

Las declaraciones del Pato no cayeron del todo bien. De hecho, su compañero, tanto en Colo Colo como en la televisión, Marcelo Barticciotto, lo contradijo en el acto. “Ya salió este... devuelve la estrella que te ganaste. Yo nunca sentí que me ayudaron, discúlpame”, le respondió.

“Hablas huevadas... ¿Por qué no lo dijiste cuando estabas jugando en Colo Colo en lugar de decirlo ahora? ¿Por qué no le dijiste al árbitro ‘sabe qué, écheme porque lo merezco? Esto lo tenías que haber dicho cuando estabas en Colo Colo si es que sentías que te beneficiaban”, le recriminó el también campeón de América con el Cacique. ”Tampoco soy tonto”, no dudó en retrucar Yáñez.

“No estoy de acuerdo. Nunca sentí que me beneficiaron. Nunca sentí que me dieron un penal afuera del área o que no me echaron cuando debían. Cuando me tuvieron que echar, me echaron”, sentenció Barticciotto.